‘Por sonreírle a alguien’: Joan Kuri, actor de Televisa, fue agredido por conductor en Periférico

Joan Kuri, actor de Como dice el dicho, compartió un video donde explica que fue agredido por un automovilista mientras circulaba por Periférico luego de que le sonriera a través del vidrio.

El integrante de telenovelas mexicanas explicó que todo ocurrió después de que el sujeto le cerró el paso y, aunque él trató de evitar el conflicto, le dio un golpe con tal fuerza que ocasionó un sangrado en su rostro.

¿Qué le pasó a Joan Kuri?

A través de su cuenta de Instagram, el modelo compartió imágenes en las que aparece con golpes visibles y sangre en el rostro, además de relatar cómo ocurrieron los hechos y el proceso legal que inició tras el incidente.

“Lamentablemente fui víctima de un sujeto en la lateral del Periférico a las 6:00 p.m. aproximadamente mientras conducía en el Estado de México. Gracias a todas las personas que me apoyaron y me brindaron asistencia, ya se levantó la denuncia correspondiente y ahora espero a las autoridades”, escribió en una publicación realizada este 2 de junio.

De acuerdo con el modelo y actor de Televisa, el altercado ocurrió el pasado 31 de mayo cuando otro conductor le cerró el paso al incorporarse a la vialidad. La situación escaló hasta que el hombre descendió de su vehículo y lo golpeó, pese a que Kuri se encontraba acompañado por familiares.

En el video difundido en redes sociales, también mostró las placas del automóvil involucrado y señaló que el sujeto intentó impedir que grabara lo sucedido.

“No me defendí porque no quise poner en riesgo a las personas que iban conmigo, además no me gusta pelear (...) Además, yo quería evitar el conflicto, pero me golpeó mientras estaba adentro del coche, la situación es indignante y humillante”, declaró.

Según su versión, el presunto agresor intentó retirarse del lugar después de la confrontación, aunque otras personas intervinieron para evitar que escapara antes de la llegada de las autoridades.

Tras lo ocurrido, elementos de seguridad y paramédicos acudieron para auxiliar al actor, quien presentaba una herida en la ceja y el ojo. Asimismo, revisaron una lesión previa en la espalda que, según explicó, le dificultaba caminar con normalidad.

Molesto por la situación, Kuri aseguró que decidió hacer público el caso para alertar a otras personas sobre conductas violentas en las calles.

“Después de eso, me retiré, aquí les dejo los datos para alertar a la población con el hombre que es violento. Estoy harto de que pasen estas cosas, lamentablemente no soy el único. No es posible que por sonreírle a alguien a través del vidrio, pase esto”, finalizó.

Joan Kuri explicó lo sucedido durante y posterior a ser víctima de agresión. (Foto: Captura)

¿Quién es Joan Kuri?

Joan Kuri es un actor mexicano nacido el 21 de marzo de 1995 en la Ciudad de México. Su carrera profesional comenzó en 2016 con la serie Say a Song, proyecto que le abrió las puertas a nuevas oportunidades dentro de la televisión.

Con el paso de los años participó en producciones como Con Lugar, Mil formas de amar, La Hija Pródiga, Tres Familias, Los elegidos, Monarca, La mexicana y el güero, Rutas de la vida y Esta historia me suena.

Uno de sus trabajos más reconocidos llegó en 2018 con la telenovela Amar a Muerte, donde interpretó a El Chino Valdés. Posteriormente apareció en Como dice el dicho, programa en el que dio vida a Rogelio en uno de los episodios emitidos en 2021.

Además de su trabajo en televisión, el actor también ha desarrollado proyectos cinematográficos. Entre ellos destaca la película Seré breve antes de morir, estrenada en Estados Unidos y Reino Unido, producción que recibió cobertura de medios especializados como Variety.

Los proyectos en los que apareció son: