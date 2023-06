Vitter Leija, actor de ‘El Señor de los Cielos’, denuncia abuso policial en CDMX

El actor Vitter Leija, quien formó parte de los créditos de la serie El Señor de los Cielos, transmitió en vivo en sus redes sociales el momento en que fue detenido por elementos de la policía de la Ciudad de México cuando transitaba las calles a bordo de su motocicleta.

En los videos grabados por su pareja, denunció abuso policial, así como agresiones luego de que intentan bajarlo del vehículo 4 miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En medio de empujones, le pidieron que descendiera ante su negativa, por lo que comenzó el forcejeo.

Leija argumenta que le quitaron la moto sin darle oportunidad de sacar sus cosas y posteriormente lo golpearon. Los hechos ocurrieron en la Calzada Taxqueña ante sus pedidos que no lo jalaran, por lo que luego lanza insultos en donde los llama “pinches policías de mier...”, “puerco” o “muerto de hambre”.

De acuerdo con la versión de las autoridades, tenía vencido su permiso vehicular. “Estos weyes me acaban de pegar. Me pusieron unos vergazos, me quitaron mi moto y me dieron en mi madre (…) Me amenazaron”, explicó Vitter tras el incidente.

¿En qué proyectos ha aparecido el actor Vitter Leija?

Actualmente promociona la serie de HBO Vgly, uno de sus proyectos más recientes que se suman al popular programa protagonizado por Rafael Amaya que retrata a algunos capos del narcotráfico. A ellos se suman los siguientes títulos: