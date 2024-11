‘Camarón que se duerme': ‘Como dice el dicho’ cancela grabaciones, confirma actor Omar Fierro

“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente"... y eso está pasando con Como dice el dicho , a quienes al parecer no les está llegando el milagro de La rosa de Guadalupe para permanecer al aire.

El programa de televisión comenzó a emitirse en 2011 y su popularidad en la televisión abierta lo ha llevado a tener alrededor de 800 episodios de historias que siempre se relacionan con un refrán de Don Tomás ( Sergio Corona ).

“A invierno lluvioso, verano abundoso”, escribió en Instagram Corona este 6 de noviembre.

Uno de los papeles más populares de Sergio Corona fue en 'Como dice el dicho'. (Foto: Instagram @sergiocoronaoficial)

¿Qué pasó con ‘Como dice el dicho’?

Todo comenzó como rumores, cuando el periodista Alejandro Zúñiga dijo este 6 de noviembre en su canal de YouTube que el show llegaba a su final: “Me acaban de confirmar que ayer se grabó el último capítulo de Como dice el dicho, lo tengo confirmado, diferentes empleados del programa ya le han dicho a sus amigos".

Zúñiga agregó que durante unos meses se emitirían repeticiones y después habría una temporada de dos horas de La Rosa de Guadalupe y posteriormente más repeticiones de telenovelas; sin embargo, la información estaba en duda.

Pepe Valdivieso y Omar Fierro son parte del elenco de 'Como dice el dicho'. (Foto: @pepevaldivieso).

Todo era “mucho ruido y pocas nueces”, hasta que Omar Fierro, quien es parte del reparto, confirmó a Maxine Woodside que habían dejado de grabar Como dice el dicho , pero apuntó que no está claro si es un fin definitivo:

“En 2025 no va a haber producción del dicho, hablé con la jefa Genoveva (Martínez)... Deja abierto que a lo mejor en 2026 se pueda volver a realizar o no, no sabemos. Fue una decisión que tomó la empresa", dijo el actor.

Omar Fierro confirmó que Como dice el dicho comenzará a transmitir solo repeticiones. (Foto: @cafeeldicho).

Según Fierro, van a pasar repeticiones del programa a la 1:30 de la tarde, “a lo mejor no se ha acabado, pero en 2025 no van a hacer capítulos nuevos“.

La noticia tomó por sorpresa al elenco de Como dice el dicho , ya que hace unos días habían hecho incluso fotografías nuevas y entradas para la nueva temporada:

“Era la temporada 15, tuvo una gran producción, es más, el sábado vamos a grabar lo que nos queda de la entrada para tenerlo listo por si en algún momento quieren grabar más capítulos o en 2026 entran con la temporada 15″.

“Para mí fue un susto, fui al gimnasio, salgo del vapor, veo una llamada perdida de Genoveva, Nuria (Gil) me dice en un mensaje ‘bad news’ (malas noticias), lo primero que pensé es que le pasó algo al señor Corona... Jamás se me ocurrió que esta fuera la noticia“, agregó el intérprete.

¿Quién sale en ‘Como dice el dicho’?

Desde su primera emisión en 2011, la cafetería de Como dice el dicho ha visto pasar a un centenar de actores por su set de grabación.

Sergio Corona, de 96 años, ha sido el más constante con su papel de don Tomás, dando consejos en ese café ficticio ubicado en Michelet y Gutenberg (colonia Anzures, CDMX).

El reparto del programa ha incluido a Omar Fierro, Michael Ronda, Wendy González, Benny Emmanuel, Brisa Carrillo y más, como: