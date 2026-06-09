Muere Jaime Sánchez, papá de Alessandra Rosaldo y mánager de Napoleón, a los 84 años

Jaime Sánchez también produjo a artistas como Lucero, con quien Alessandra Rosaldo inició su carrera como corista. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

Jaime Sánchez, productor musical y padre de la cantante Alessandra Rosaldo, falleció a los 84 años. Más allá de su vínculo con la integrante de Sentidos Opuestos, era conocido por ser mánager de artistas como Napoleón.

La noticia del fallecimiento del también suegro del actor Eugenio Derbez fue confirmada por Star Talento y Arte, la agencia de representación y producción de artistas de la que Jaime Sánchez era CEO, a través de un comunicado firmado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán.

“Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar”, dice el texto que compartieron para informar sobre el deceso.

Hasta este momento, Alessandra Rosaldo no ha compartido ningún mensaje sobre el fallecimiento del productor Jaime Sánchez. Tampoco existe información oficial sobre las causas de muerte de quien fue mánager de artistas como Thalía y Lucero.

El papá de Alessandra Rosaldo falleció a los 84 años. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién era Jaime Sánchez, padre de Alessandra Rosaldo?

Jaime Sánchez fue un prolífico productor musical, quien nació en 1942. Él inició su carrera en una agencia de talentos llamada Discos Musart, una compañía mexicana que contaba con un catálogo de artistas de renombre.

“Empecé ahí en el departamento internacional, pero estuve un año y luego me pasaron a dirección artística. Esa fue mi escuela de producción”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube Old Man William.

En este puesto, Jaime trabajó de la mano con artistas como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, los padres del cantante Pepe Aguilar; Lucha Villa, Juan Torres y Los Felinos, pero con quien hizo una buena alianza fue con Napoleón.

“Él me iba a visitar a mi oficina y me cantaba sus canciones, nos llevábamos muy bien”, recordó. Por lo cual, cuando Jaime salió de Discos Musart siguió trabajando con Napoleón, a quienes las disqueras veían como ‘un cartucho quemado’.

No obstante, Jaime aseguró ver el talento que el intérprete de ‘Eres’, por lo cual lo firmó con una disquera pequeña y produjeron un disco con cuatro temas: dos de su autoría y dos covers que rápidamente se convirtió en un éxito.

“No tenía ni idea, pero empecé con Napoleón. Él fue mi primer artista de éxito y yo fui su primer productor”, comentó. Ahí comenzó una larga carrera, ya que Jaime descubrió que su vocación era encontrar nuevos talentos.

Tal así que para la década de los 80 lo llamaron para trabajar en el programa de televisión Juegos a Cantar: “Tengo el gusto y el honor que de aquellos que yo elegí a una chica que se llama Thalía”, comentó.

Aunque la protagonista de María, la del barrio finalizó en tercer lugar, Jaime optó por producirla y le grabó algunas canciones: “Tengo el gusto de haber sido su primer productor, porque ella tenía 14 años”, dijo.

¿Cómo nació Sentidos Opuestos, dueto que impulsó Jaime Sánchez?

Entre los artistas con los que Jaime trabajó de manera cercana se encuentra Lucero. Incluso, su hija Alessandra Rosaldo comenzó su carrera como corista de la cantante, según recordó el productor durante la conversación.

La también madre de Aitana Derbez inició ese camino debido a que una de las coristas de Lucero no pudo asistir por un problema personal, por lo que ella se ofreció a cantar.

A partir de entonces continuó como corista, hasta que Jaime y el productor Miguel Blasco tuvieron la idea de crear un dueto musical. Para las voces principales pensaron inmediatamente en Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán.

“Fue Chacho el elegido porque lo conocíamos. Él era director musical de Alejandra Guzmán y Alessandra trabajaba con Lucero, entonces nos habíamos encontrado en aeropuertos y producciones”, comentó.

El nombre del grupo también fue idea de Miguel Blasco, quien lo sugirió después de que Jaime analizara un sinfín de posibilidades que no terminaban de convencerlos: “Me decía Miguel: ‘Ya tienes que tener el nombre, porque ya está el disco. Ponle Sentidos Opuestos’. No sé de dónde le salió”, afirmó.