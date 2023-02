Mexicanos ‘apagan’ magia del cine; Asisten 1.4 veces al año

Al año los espectadores acuden a los cines en México apenas 1.4 veces en promedio, el peor dato de afluencia desde que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) tiene registro en 2008, sin considerar los dos años de emergencia sanitaria del coronavirus.

El reporte de la Canacine reveló que, sin contar los dos años pandémicos del 2020 y 2021, en promedio en los últimos 12 años la afluencia a las salas mexicanas superaba ligeramente las dos ocasiones anuales, pero para el 2022 la afluencia bajó a apenas 1.4 veces al año. La industria del cine enfrenta desde hace varios años la competencia de contenido con aplicaciones de streaming como Netflix, Claro Video y Amazon Prime, la emergencia sanitaria, y ahora, la escalada inflacionaria, que amenazan a esta industria que trata de sobrevivir con la exhibición de cintas de superhéroes de franquicias como Spider Man y Batman. “Ya es una comparación de dos mercados y dos universos diferentes, también está el tema de las plataformas que también se convirtió en un complemento de entretenimiento alternativo al cine, y creo que habrá un síntoma de recuperación a niveles de 2019 más cerca de 2024 en lo que el público empieza a tener la posibilidad de encontrar que las experiencias son diferentes y se pueden complementar”, dijo en entrevista Avelino Rodríguez, presidente de Canacine.

A favor agregó que México recuperó el 4to lugar mundial con mayor venta de boletos, luego de caer al sexto por los años de Covid-19, y que pese a que se vislumbra una recesión, el cine se mantiene como una actividad de distracción económica, comparado con salir de vacaciones. “Temas como el cine y consumo discrecional no escapan a la presión inflacionaria que hemos vivido desde 2022, iniciando con el tema más visible que son los productos de fuente de sodas, pero también en los precios de boletos como tal”, expuso Carlos Hermosillo, analista especializado en consumo.

Entre el 2019 y el 2022 el precio promedio de los boletos de cine pasó de los 54.20 a los 66.10 pesos, esto es un incremento del 22 por ciento, y la asistencia regularmente va acompañada de un combo de palomitas y alguna bebida que igual en promedio subieron al menos 20 pesos. Los combos más económicos que se encontró en un sondeo realizado por El Financiero es el de unas palomitas grandes con dos botellas de agua por 150 pesos en Cinépolis, mientras que en Cinemex al mismo precio es el de palomitas grandes con dos refrescos y un chocolate, conocido como combo pareja. “La presencia de otras pantallas además del cine llevan más de 70 años, y creo que ahora sí hay un determinante de otro tipo, una cuestión de carácter económico, es decir, no vamos al cine porque implica un gasto, no solo de los boletos, todo lo que hay alrededor del cine, el alimento, el transporte, y todo eso te repercute, y bien a bien la gente no termina de volver al cine”, refirió Claudia Benassini, especialista en temas de televisión restringida y plataformas digitales e investigadora para la Universidad La Salle.

De acuerdo con The CIU el 61.1 por ciento del mercado lo concentra Netflix, cuya membresía mensual más económica es de 99 pesos, seguido con 12.8 por ciento por Disney, 10.3 por ciento HBO, 7.6 por ciento Amazon Prime, 2.8 por ciento Claro Video, 2.1 por ciento Star+, y Slim 1.6 por ciento.

En el 2022 la Canacine reportó ingresos de taquilla por 12 mil 027 millones de pesos con 181.8 millones de boletos vendidos, esto es todavía 37 y 48 por ciento debajo del 2019, respectivamente.

“Es un asunto de continuar con la estrategia de acercamiento el cine a la gente, están las dos fiestas que se harán este año donde se pondrán en descuento los boletos, y estrenos como Ant-Man, Guardianes de la Galaxia 3, Rápidos y Furiosos 10, en fin muchas de estudio, y que el contenido mexicano repunte”, apuntó Rodríguez.

El top 10 de filmes aportó ingresos por 6 mil 237 millones de pesos, poco más de la mitad de los ingresos de la industria, con 52 por ciento, liderado por Jurassic World Dominio, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Minions Nace un Villano, Pantera Negra Wakanda por siempre, y Avatar: El camino del agua.

Cierran 283 complejos en tres años

Entre el 2019 y el 2022, cadenas como Cinemex, Citicinemas, Cineox y otras cadenas cerraron en conjunto 283 complejos, siendo la cadena del millonario Germán Larrea la que bajó la cortina de 187 sucursales en los últimos tres años. Sin embargo, Cinépolis y Cinemagic, no se dan por vencidas y en conjunto abrieron 138 nuevos puntos, para mostrar que la industria del cine continúa trabajando en recuperar las salas que perdieron con la pandemia.

Al cierre del año pasado los representantes de la industria acumularon 7 mil 471 pantallas, todavía 145 menos respecto al 2019. Cinépolis y Cinemagic son las únicas cadenas que ya muestra una recuperación y tienen incluso más salas respecto a las de 2019. Cinépolis con un alza del 2.6 por ciento y un total de 4 mil 090 pantallas; mientras que el crecimiento del joven jugador Cinemagic es más exponencial al pasar de 14 a 50 pantallas.