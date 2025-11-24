Trabajó con Chabelo y en ‘Sex and the city’: ¿Quién fue Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel murió a los 65 años, ella fue mamá de Aislinn Derbez y pareja de Eugenio Derbez. (Foto: Cuartoscuro/ANDI)

Se apaga una voz: Gabriela Michel murió a los 65 años este 24 de noviembre, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) con un comunicado, pero, ¿quién era la actriz de doblaje que trabajó con Chabelo?

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete, actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el doblaje (...) A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sinceras condolencias”, se lee en el post realizado en Instagram.

Además de prestar su voz a diferentes personajes de películas de Disney, ella es la mamá de Aislinn Derbez y fue pareja de Eugenio Derbez.

Ella es Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

Gabriela Michel nació en 1960 en la Ciudad de México y comenzó con su formación académica en su juventud, pues ingresó a la escuela de actuación de Bellas Artes en la década de los años 80.

Ella se especializó en su voz para convertirse en una actriz de doblaje y locutora, y poco tiempo después se asoció son Silvia Derbez, mamá de Eugenio, para fundar una institución académica.

“Se llamó Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, estaba en la calle Moras 532, en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México (...) La escuela era mía, yo fui la dueña y directora. Abrí sola con Javier Ernez, y Silvia atravesaba por un momento de depresión, por eso pensé en asociarla”, contó en una entrevista para TvyNovelas.

Ella no solo se desempeñó como actriz, también trabajó en el equipo de producción de programas de Chabelo.

“Entré a trabajar con Xavier López Chabelo para su programa En familia, como directora de escena, y me quedé 10 años (...) Tiene un carácter bárbaro; es perfeccionista y así es en todo. Tuvimos y tenemos una relación muy padre”.

Gabriela Michel estuvo en el equipo de producción de 'En familia con Chabelo'. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Relacionado con su vida personal, ella fue pareja de Eugenio Derbez en 1986 y se separaron poco después, cuando Aislinn era una niña, tras el divorcio cerró la escuela de actuación que Michel fundó.

“Aislinn era una bebé, y continuar con la escuela se volvió muy difícil, tenía poco tiempo. Daba las clases con Aislinn en brazos, Javier era su nano, le cambiaba el pañal, la cuidaba; así que decidí cerrar después de ocho años (de operaciones)“.

La actriz de doblaje rehizo su vida con el conductor Jorge Alberto Aguilera, conocido por participar en los programas de Chabelo.

“Siempre les di libertad para tomar sus decisiones, libertad con responsabilidad. Nunca les he prohibido nada. Siempre les he dicho que “nadie te cuidará, jamás, como tú te cuides”. Yo no puedo andar con ellas, guardando sus actos y sus espaldas", declaró respecto a sus tres hijas.

La actriz mexicana Aislinn Derbez es la única hija de la relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿A qué personajes prestó su voz la actriz Gabriela Michel?

Relacionado con sus trabajos como actriz de doblaje, prestó su voz a diferentes producciones y películas de Disney y de series como Esposas desesperadas.

De acuerdo con el comunicado de la ANDI acerca de su muerte, ella permitió que “algunos personajes, como Samantha Jones del popular programa Sex and the city, fueran escuchados en español por primera vez”.

Entre sus personajes más destacados están los siguientes: