‘Unidas hasta la muerte’: ¿Quiénes eran las gemelas Kessler, que fallecieron al mismo tiempo en su casa?

Las Gemelas Kessler fueron encontradas muertas en su residencia en Alemania. (Foto: AP)

Alice y Ellen Kessler, conocidas como las gemelas Kessler, fueron dos actrices que fallecieron a los 89 años y sus cuerpos los encontró la policía en su residencia en Alemania.

Las hermanas, conocidas por su destacada trayectoria como bailarinas en la televisión, así como la música durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, se retiraron a su casa muy cerca Múnich una vez se retiraron del ámbito artístico.

Ambas vivían juntas en Grünwald, donde fueron encontradas sin vida el pasado 17 de noviembre alrededor del mediodía, después de que la policía fuera alertada de manera anónima.

Los agentes confirmaron la muerte de las actrices y descartaron que se tratara de un asesinato o un fallecimiento por problemas de salud.

Más tarde, la Asociación Alemana para una Muerte Digna (DGHS) confirmó públicamente que se trató de un suicidio asistido y que las hermanas tomaron la decisión de forma consciente y premeditada.

De acuerdo con EFE, en Alemania, el suicidio asistido se despenalizó en 2020, mientras que la eutanasia sigue siendo ilegal.

Las Gemelas Kessler participaron en diferentes espectáculos donde cantaron, actuaron y bailaron. (Foto: AP)

¿Quiénes eran las gemelas Kessler?

Las gemelas Kessler nacieron el 20 de agosto de 1936 en Nerchau, Alemania, donde aprendieron a bailar a una edad temprana y se unieron al ballet infantil de la Ópera de Leipzig.

En 1952, cuando tenían 16 años, su familia huyó a Alemania Occidental (tras la división ocasionada por la Segunda Guerra Mundial), donde bailaron en un teatro de Düsseldorf.

En 1955, las hermanas fueron descubiertas por el director del teatro de cabaret Lido en París, donde su carrera internacional despegó.

En la década de 1960, las gemelas Kessler realizaron giras mundiales, se mudaron a Roma y participaron en espectáculos con Astaire, Frank Sinatra y Belafonte.

Rechazaron una oferta para aparecer con Elvis Presley en “Viva Las Vegas” en 1964 por temor a ser definidas por películas musicales en Estados Unidos, informó AP.

En 1976 aparecieron en la portada de la revista Playboy en Italia y de acuerdo con El Clarín se convirtió en la edición más vendida hasta la fecha.

Las gemelas Kessler también tuvieron números como actrices de cabaret y tuvieron una aparición en la película Sodoma y Gomorra, en 1962, pero no regresaron a producciones de Hollywood.

De acuerdo con UK Times, a ellas se les atribuye el logro de “mejorar la reputación de Alemania” luego de la erradicación del Tercer Reich que gobernó el país bávaro antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, se les consideró impulsoras de una “especie de revolución sexual en Italia”.

Incluso a sus 80 años, las hermanas aparecieron en el escenario en un musical. Alice dijo poco antes de su cumpleaños 80 que probablemente no habrían logrado actuar durante tanto tiempo solas.

Las estrellas y vedettes aseguraron que su éxito no sería el mismo si ellas se hubieran separado en algún punto de sus carreras.

“Disciplina, todos los días. Gratitud, una y otra vez. Humildad, no arrogancia”, dijo sobre el secreto de su éxito. “Y unión, hasta la muerte”.

Con información de EFE y AP