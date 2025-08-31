¡Vuelve ‘Toy Story’ y ‘Coco’!: Calendario de estrenos de nuevas películas de Disney y Pixar

¡Se revelan nuevos detalles de los estrenos de Disney y Pixar! La D23, convención de la productora cinematográfica, estuvo llena de anuncios acerca de diferentes películas animadas que se lanzan en 2026 y otras en 2028.

Luego los lanzamientos de superhéroes como Thunderbolts o la película de Los 4 Fantásticos, protagonizada por Pedro Pascal, es turno de las producciones animadas.

Una de las más relevantes del listado fue la de Coco 2, donde regresamos al universo que retrata el lugar donde viven los muertos, según las tradiciones mexicanas.

¿Cuáles son los próximos estrenos de Disney y Pixar?

Los estrenos para Disney y Pixar en la pantalla grande no se reducen solo a nuevas producciones, pues entre todos está la proyección de la primera película de Toy Story, de 1996, en las salas de cine de México para el próximo 11 de septiembre.

En el caso de Zootopia 2, solo se revelaron nuevos personajes, pues ya se conocía la fecha de estreno que es el 27 de noviembre de 2025.

El resto de las cintas de las cuales se revelaron fechas de estreno o nuevos detalles son las siguientes:

‘Coco 2′

Los primeros detalles acerca del estreno de Coco 2 que se revelaron en el pasado es que posiblemente llegaría en 2029, tras 12 años de espera desde el lanzamiento de la primera entrega, donde apareció Ernesto de la Cruz.

Ahora se confirma que se trabaja en la creación de la secuela protagonizada por Miguel y Héctor Rivera y que su fecha de estreno es entre 2028 y 2029, pero no se reveló nada de la trama.

‘Toy Story 5′

La continuación de la historia de los juguetes más famosos continúa con la quinta entrega de Toy Story, saga que vio la luz en 1995.

Anteriormente, se desconocía una fecha de estreno clara, solo se reveló que estaba previsto para 2026, sin embargo, en la D23 se confirmó que se lanza en cines a nivel internacional el 19 de junio del siguiente año.

‘La Era del Hielo: Punto de ebullición’

Disney anunció el estreno en cines de La Era del Hielo: Punto de ebullición (Ice Age: Boiling Point) para el 5 de febrero de 2027, la película, que será la sexta entrega de esta saga de animación.

“La nueva aventura lleva a la manada a visitar rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido“, informó Walt Disney Studios en la red social X.

El lanzamiento de la película en la pantalla grande se retrasó, porque previamente estaba programado para diciembre de 2026. Esta nueva entrega regresa con todos sus protagonistas: Manfred y Ellie, los mamuts lanudos, Sid el perezoso y Diego el tigre dientes de sable.

‘Hoppers’

Hoppers retrata una historia parecida a la de Avatar, de James Cameron, pues un joven científico fusiona su mente con el cuerpo de un castor.

El director Daniel Chong aseguró que la premisa es muy similar con la historia de los ‘gigantes azules’, pero cono una trama “un poco disparatada, irónica y que se convierte en un caso”, contó para Variety.

Esta cinta, confirmada en la D23, se estrena en marzo de 2026.

‘Los Increíbles 3′

En la D23 de 2024 se confirmó el proyecto de Los Increíbles 3, pero sin revelar más detalles, ahora, un año después del anuncio, se confirmó que se estrena en 2028.

Pero, todavía no existe una trama ni la confirmación de los personajes que continúan en la historia de superhéroes.

‘Gatto’

Flow, de Gints Zilbalodis, no es la única película de gatos que busca triunfar en la gran pantalla, la otra es Gatto de Pixar.

El protagonista es Nero, un gatito que vive en Venecia, Italia, que de pronto se cuestiona si vivió la vida de ‘forma correcta’.

La fecha de estreno de la película animada, revelada en la D23, es para el verano de 2027.

‘Hexed’

Hexed es una película que cuenta una historia completamente nueva de la cual únicamente se conoce el póster y el teaser, donde aparece el nombre de la cita en letras verdes.

“Próximamente, llega Hexed, una película original que sigue a un adolescente excéntrico y a su mamá, quienes descubren que su rareza es magia oculta que los transporta a otro mundo”, se lee en un post de X hecho por Disney Studios LA.