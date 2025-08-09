Final explicado de ‘La Hora de la Desaparición’: ¿Quién está detrás de la desaparición de los niños?

‘La Hora de la Desaparición’ tiene una clasificación C en México, lo que quiere decir que solo mayor de 18 años pueden ver la cinta. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

17 niños despertaron a las 2:17 de la madrugada, salieron de sus casas y corrieron a la oscuridad con los brazos abiertos, desapareciendo sin dejar huella. Se trata de un inquietante caso presentado en la cinta La Hora de la Desaparición, considerada una de las mejores películas de terror del año.

Weapons, título de la cinta en inglés, se estrenó esta semana en las salas de cine de México, convirtiéndose en una de las favoritas de muchos e incluso cuenta con una puntuación del 96% en Rotten Tomatoes.

Pues aunque la película pueda parecer un caso policiaco, poco a poco se va tornando más oscura y tenebrosa, pero la pregunta constante es, ¿qué le pasó a los niños y quién está detrás de su desaparición? Aquí te explicamos.

¿De qué trata la película ‘La Hora de la Desaparición’?

La premisa de la película es tan simple como intrigante: 17 niños abandonan sus casas a la misma hora y todos tienen algo en común: son compañeros de salón de clases en la escuela.

A este fenómeno se suma uno aún más extraño: solo Álex Lilly, uno de los 18 alumnos del salón no desapareció. La trama se complica, ya que todo coincide con la llegada de Justine Gandy, una nueva maestra al pueblo de Maybrook, en donde se desarrollan los hechos.

La Hora de la Desaparición es una cinta de terror y cuenta con una calificación del 96% en Rotten Tomatoes. (Foto: Captura de pantalla)

Con todos estos misterios a la vista, comienzan las investigaciones policiacas para determinar qué pasó con los menores, quienes se fueron de sus casas sin dejar rastro y sin huellas de violencia.

“Ese misterio te va a impulsar durante al menos la mitad de la película, pero esa no es la película entera”, dijo Zach Cregger, el director de la cinta, en entrevista con la revista Entertainment Weekly.

¿Qué pasó con los niños? Final explicado de ‘Weapons’

Si todavía no ves la película, te recomendamos no seguir leyendo, debido a que a partir de este momento habrá una gran cantidad de SPOILERS sobre la trama y el desenlace de la historia.

Álex Lilly, el único alumno que no desapareció, es una pieza clave para comprender por qué sus compañeros de clase se fueron de sus casas a la misma hora, pues él está bajo la custodia de una mujer llamada Gladys.

En los recuerdos de Álex se muestra que ella fue acogida por los padres del menor, ya que era una mujer muy enferma y solitaria necesitada de cuidados; sin embargo, un día ella rejuveneció tras ‘hechizar’ a los papás del niño.

Álex fue amenazado por Gladys, quien aseguró que asesinaría a sus padres si revelaba su secreto; por lo cual, aprovechando el poder que tenía sobre el menor, le pidió objetos personales de todos sus compañeros de clase.

Y aquí la clave de la cinta: con ayuda de las pertenencias, ella hace un ritual con el cual los convierte en seres que no piensan, no hablan ni se mueven a menos que ella lo ordene. Cuando los atrajo a todos, los escondió en su sótano.

Es en este momento cuando el nombre de la cinta Weapons (armas en inglés) cobra sentido, debido a que Gladys los usa para atacar a sus enemigos, para ello, hace un ritual con el mechón de cabello de la persona que quiere eliminar, activando a los niños para violentar.

Al final de la cinta, la maestra Justin acude a la casa de Gladys con el objetivo de detenerla. Un momento que Álex aprovecha para recrear el ritual del cabello, pero usando un mechón de pelo de la villana.

Es por este motivo que cuando finaliza, todos los niños atacan a Gladys, asesinándola violentamente. Una vez muerta, acaba el hechizo y son liberados, sin embargo, tienen secuelas: jamás vuelven a hablar o no se pueden mover.

¿’La Hora de la Desaparición’ está basada en hechos reales?

La respuesta corta es no, la Hora de la Desaparición no es una cinta basada en hechos reales, debido a que la historia es 100 por ciento ficción, aunque Zach Cregger compartió que gran parte de la trama está inspirada en una tragedia que vivió.

“Alguien muy, muy, muy cercano a mí murió repentinamente y, sinceramente, estaba tan desconsolado que empecé a escribir La hora de la desaparición”, comentó para Entertainment Weekly.

El director agregó que crear esta cinta fue una manera de externalizar los sentimientos que tuvo a causa de su pérdida, por lo cual algunos de los pasajes de Weapons son sumamente personales.

“Fue una forma de afrontar mis propias emociones. Hay ciertos capítulos de esto que son legítimamente autobiográficos y siento que los viví”, explicó Zach Cregger en la conversación.

Además, otras teorías afirman que esta cinta es una adaptación de la leyenda El flautista de Hamelín, aunque con elementos mucho más oscuros y perturbadores, en especial al final de la cinta.

¿Dónde ver ’La Hora de la Desaparición’?

La película La Hora de la Desaparición se encuentra disponible en las diferentes salas de cine del país, sin embargo, debes considerar que esta cinta cuenta con una clasificación C.

Esto quiere decir que solo es apta para personas mayores de 18 años en adelante, debido a que se determinó que la película cuenta con horror detallado, alto grado de violencia, escenas sexuales explícitas, adicciones y consumo de drogas.