Alessandra Rosaldo recuerda su única ruptura con Eugenio Derbez: ‘Todo estaba mal’

¿No era ‘La octava maravilla’? Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tuvieron un momento de crisis en su relación que llevó a la vocalista de Sentidos Opuestos a finalizar la relación poco después de comenzar.

La cantante de ‘Amor de papel’ se casó con el comediante mexicano en 2012 y fruto de ese matrimonio es Aitana, quien actualmente tiene 10 años.

Sin embargo, Eugenio Derbez y Alessandra se separaron porque gracias a la terapia notó que todo en su romance “estaba mal”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se separaron por un tiempo en sus primeros años de relación. (Instagram @alexrosaldo)

¿Por qué terminaron Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez en el pasado?

Alessandra Rosaldo platicó en un pódcast compartido en el canal de Martha Debayle acerca de la importancia de tomar terapia y solicitar ayuda profesional cuando se presentan problemas emocionales.

De acuerdo con la cantante, ella acudió con un psicólogo cuando recién empezó su relación con Eugenio Derbez y en las sesiones se dio cuenta de que lo mejor era “terminar con él”.

“La terapia me ayudó en su momento, fue por el amor que yo le tenía, estaba perdida porque no sabía estar enamorada, yo rompí un patrón con él porque estaba con parejas a quienes rescataba, era controladora, yo era todo, pero me perdí, no supe cómo hacerle para estar con alguien que me apapacha, me cuida y me protege”, explicó en el pódcast compartido el pasado 12 de junio.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan 19 años de relación. (Foto: Instagram @ederbez) (Instagram / @ederbez)

Sin embargo, en las sesiones con su terapeuta se dio cuenta de que debía “dejarlo ir” porque lo amaba y ninguno estaba bien en la relación, encima de todo quedaba la actriz Aislinn Derbez “en medio de todo”.

“Estuve un buen rato, esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio Derbez, por meses de terapia me di cuenta de que todo estaba mal, mal mi rol, mal el suyo, mal que vivíamos con Aislinn Derbez, quien quedaba en medio, las dos éramos señoras de la casa. Yo me sentía perdida, pero gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien, me reparo (...) Lloré meses, lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir porque ninguno de los dos estábamos bien”.

Además, la actriz Alessandra Rosaldo confesó que Eugenio Derbez no deseaba casarse ni formar una familia con ella, lo cual era el sueño de la cantante.

“No estaba dispuesto a casarse conmigo ni a darme una familia, eso yo lo deseaba con él (...) Tomé decisiones que se necesitaban, pasaron mil cosas y tuvo final feliz, pero fue difícil”.

¿Cómo inició la historia de amor de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se conocieron en 2005 cuando la cantante fue invitada a un programa donde participó el comediante mexicano.

“Me acuerdo ver a mucha gente de producción y de repente lo veo a él, me llamó la atención, me acerqué y lo vi guapo. Nos sonreímos los dos, algo pasó, había estrellitas alrededor, cuando lo saludo, nos abrazábamos, pero no sé si ese abrazo duró 30 segundos o tres minutos, pero no lo podía soltar”, contó la vocalista de Sentidos Opuestos en una entrevista para Yordi Rosado en 2024.

En 2006 se oficializó su relación y en 2012 se casaron, su hija Aitana nació en dos años después, es decir en agosto de 2014.