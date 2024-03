Alessandra Rosaldo habla de la vez que se separó de Eugenio Derbez: ‘Me estoy muriendo en vida’

En una relación amorosa no todo es ‘miel sobre hojuelas’, amor y felicidad, ni siquiera para una de las parejas más estables (y favoritas de muchos) del espectáculo mexicano. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han llegado a tener crisis de pareja al grado de separarse en una ocasión.

No, no es broma: La cantante y el actor vivieron situaciones complicadas en los primeros años de su relación, mismas que los llevaron a separarse por un tiempo, aunque después regresaron ‘más fuertes’.

Esta situación la platicó Rosaldo en La Magia del Caos, el podcast de su hijastra Aislinn Derbez. El capítulo llamado ‘Maternidad y menopausia: deja de abandonarte con Alessandra Rosaldo’, donde además compartió cómo se sentía ella personalmente al inicio de su relación con el también productor.

Captura de pantalla del programa 'La Magia del Caos', donde estuvo Alessandra Rosaldo como invitada. (Foto: YouTube / Aislinn Derbez)

Alessandra Rosaldo ‘se abandonó' al inicio de su relación con Eugenio Derbez

Al inicio de la conversación con Aislinn, la vocalista de Sentidos Opuestos confesó que sentía cierta presión por estar con una persona como Eugenio, que tenía proyectos muy exitosos en aquel entonces, por lo que empezó a alejarse del plano laboral.

“Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá porque creía que eso era lo que me tocaba hacer en ese momento (…) Me quité mi foco para ponérselo a él”, inició.

Esta decisión la había tomado porque quería pasar el mayor tiempo posible con su entonces novio, aunque ello implicara dejar de lado su trayectoria musical y actoral, algo que no le pidió en ningún momento Derbez, fue una decisión consciente que ella tomó.

“Me empecé a desdibujar, a rechazar cosas de trabajo, si llegaba la oportunidad de una novela, decía ‘no, no, porque la novela es estar seis meses o un año metida en foro y no, yo quiero estar con él, viajar con él’ (…) Dejé de aceptar proyectos de trabajo, dejé de cantar. Sin que él me dijera nada, él jamás lo pidió, fue algo que yo decidí”, agregó.

Alessandra Rosaldo habló del inicio de su relación con Eugenio Derbez. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué se separaron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Esto ocurrió cuando tenían pocos años juntos. Alessandra Rosaldo se encontraba en una situación vulnerable hablando emocionalmente, por lo que decidió tomar terapia por primera vez cuando tenía 38 años.

Al hablar con su psicóloga, se dio cuenta de que no era sostenible para ella seguir viviendo junto a Eugenio Derbez y la misma Aislinn, quien entonces era una joven de aproximadamente 23 años.

“Vivíamos juntos y gracias a la terapia me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá como vivíamos”, aseguró.

Tras darse cuenta de ello tomó la decisión de dejar de vivir junto al actor de No se aceptan devoluciones y su hija, situación que le dolió no solo por separarse después de tener años conviviendo, sino porque Derbez no hizo nada para evitar que ella se fuera.

“No solamente me dejó ir, sino que le acomodó perfecto porque digamos que el problema se salió de la casa. Me fui a un departamento, pero seguimos siendo novios, quizá yo debía de haber terminado la relación en ese momento, pero la verdad es que nunca tuve la fuerza”, mencionó la cantante de ‘¿Dónde están?’.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan 18 años de relación. (Instagram / @ederbez)

Separación de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez: ¿Por qué regresaron?

Pasó un tiempo en el que su relación se mantenía ‘estable’, mientras ella se sentía mal por lo ocurrido cuando le dijo que dejaría de vivir con él. Aquella situación la hizo tomar la decisión de terminar su noviazgo, pues era algo que ya no la hacía sentir bien emocionalmente.

“Un día dije: ‘ya no puedo más, tengo que cortar al cien, de tajo, porque estar aquí me está haciendo más daño, me estoy muriendo en vida, me estoy muriendo de tristeza siguiendo con él, de ver que ya no soy una prioridad, ya estoy al final de la lista’”, confesó.

Por ello, un día que el comediante la fue a ver a su departamento, le comunicó la decisión que había tomado, por su paz mental. “Le dije, ‘esto me está haciendo más daño te tengo que dejar ir, me duele más seguir contigo’, entonces ahí terminamos”.

Sin embargo, terminar su relación le habría hecho ver a Eugenio Derbez que quería a Alessandra Rosaldo en su vida, por lo que pasó un tiempo y la volvió a buscar ayudado de Aislinn. La intérprete también quería seguir a su lado, por lo que regresaron y poco tiempo después se casaron.

Publicación de Alessandra Rosaldo en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Precisamente, este 27 de marzo Alessandra compartió una publicación celebrando los 18 años juntos que tenía con Eugenio Derbez, quien la reposteó en una historia de Instagram acompañada de un corazón. Ambos recibieron felicitaciones y buenos deseos por ser una de las parejas más queridas de la farándula mexicana.