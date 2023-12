Así fue la boda sin alcohol de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: ‘La peor, pura agua de limón’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron en 2016 en Tepoztlán, Morelos en una fiesta de tres días que José Eduardo Derbez, hermano de la novia, resumió como: “la peor boda a la que he ido en mi vida”.

La pareja de actores se conoció en 2014, cuando filmaron la cinta A la mala; él le propuso matrimonio con un anillo escondido en un postre, justo un día antes de su cumpleaños porque él quería expresar que ella era su mejor regalo en la vida.

Se casaron en 2016, Alessandra Rosaldo cantó para los novios ‘A Thousand Years’, pero para 2020 anunciaron el fin de su matrimonio de 4 años.

La boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fue en Morelos. (Foto: Instagram / @aislinnderbez).

La boda fue revivida por la familia Derbez, ya que Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Vadhir, José Eduardo y Aislinn participaron en el programa de YouTube Pinky Promise, donde hicieron una serie de retos y confesiones.

Una pregunta del público fue para Aislinn, le cuestionaron si aún creía en el amor y en el matrimonio, a lo que ella respondió:

“La verdad es que no mucho... No me fue mal, pero sí pienso como que qué caso tiene firmar el papelito... Me pudo haber ido mejor. Creo en el amor, tengo el corazón abierto, pero el matrimonio como que...”

“Es que también tu boda estuvo de la chingada”, intervino José Eduardo y relató su versión de esa fiesta.

¿Cómo fue la boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La boda de Aislinn y Mauricio fue en 2016 en el Hostal de la Luz de Tepoztlán, ella usó diseños de Benito Santos y él de la firma española Protocolo.

El diseño y organización de la boda fue realizado por la empresa SZ Eventos, no tuvieron una ceremonia convencional, en lugar de ceremonia religiosa hubo actividades holísticas y espirituales todo el fin de semana, además de varios grupos en vivo.

Sin embargo, José Eduardo explicó que hubo varios detalles que no le gustaron: “Como ellos no toman, dijeron que no se tomaba en su boda”. “Prohibimos el alcohol para todos”, admitió Aislinn.

Su hermano detalló que no se enteró de lo que pasó en la ceremonia porque no había un micrófono y todos estaban lejos: “Contrataron un chamán, se aventó 3 horas con todos de pie abajo del sol, no pusieron ni una carpa”; “Eso sí, fue larga, pero aburrida”, bromeó su papá Eugenio, “no había dónde sentarse”.

José Eduardo agregó que el menú tampoco le pareció bien: “Después nos meten a un lugar mega encerrado donde daban pura agua de jamaica y de limón y con una tormenta horrible, se rompió un vidrio y todo... Me terminé yendo a echar trago con mi ex”. “Hubieras hecho una tardeada”, dijo Vadhir.

“Él no se la pasó bien, yo sí”, respondió Aislinn, “fueron como tres días, el no tomar tres días... en ese entonces no nos llevamos tan bien, yo quería que no hubiera borrachos en la boda”.

Eugenio Derbez ha comentado varias veces que es vegano y solo tomó alcohol una vez en su vida, además de que inculcó no beber a sus hijos, por lo que Aislinn y Vadhir tampoco lo hacen, la excepción es José Eduardo.

¿Por qué Eugenio Derbez no bebe alcohol?

El comediante relató en una entrevista con Yordi Rosado que este hábito se lo debe su mamá Silvia Derbez: “De chiquito mi mamá me metió mucho la idea de: ‘No que el alcohol, las drogas [están mal]”.

La única vez que Eugenio probó alcohol fue cuando tenía 10 años y un primo le dio un ‘caballito’:

“Agarré uno y en cuanto lo agarro veo que por acá unos primos [diciendo]: ‘Ay, Eugenito se va a emborrachar’. Entonces, como que me sentí el centro de atención, le di un trago, dos traguitos, todos se fueron, me quedé con la copa a la mitad, me vi a mí mismo, yo creo que desde arriba, con la copita. Me fui a la cocina y dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’, a los 10 años, tiré lo que sobraba y ese día fue la última vez en mi vida que tomé alcohol”.

El alcohol ha sido motivo de desacuerdos con su hijo José Eduardo, quien comentó con Aislinn del tema en un video de sus redes sociales:

“Me acuerdo que yo, primero muerta antes de tomar una gota de alcohol porque me olía como sabueso y mis amigas así de: ‘¿Por qué está despierto tu papá, por qué nos está oliendo?’. Las abrazaba a todas para ver si venían borrachas y nos empezaba a dar una plática de, ‘yo nunca he tomado’”.

“Mi papá nos terminó lavando la cabeza de que el alcohol no era bueno, al grado de que Vadhir y yo como sabrás, terminamos sin tomar alcohol”, contó su hija.

¿Por qué terminaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

El fin de su relación no fue la convivencia que tuvieron en la serie De viaje con los Derbez, como se ha especulado.

Aislinn dijo en su podcast ‘La magia del caos’ que Mauricio le pidió el divorcio: “Yo fui muy feliz; mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más -yo creo- que empiezas a crecer para lados distintos, de que empieces como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro... yo creo que a los dos nos pasó lo mismo”.

Mientras que Mauricio mencionó a Yordi Rosado en su programa de YouTube: “A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: ‘creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años. Tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo y tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso, y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie”.