Central Manzanillo III aportará 357 MW al Sistema Eléctrico Nacional, destaca Secretaría de Energía

La Central de Ciclo Combinado Manzanillo III fue inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum este sábado.

La nueva Central de Ciclo Combinado Manzanillo III comenzó operaciones este sábado en Colima con una capacidad adicional de 357 megawatts (MW) para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), informó la Secretaría de Energía (Sener) durante el acto inaugural encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de la dependencia, Luz Elena González Escobar, señaló que la planta contribuirá a fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico y permitirá una mayor integración de fuentes renovables a la red sin afectar su estabilidad operativa.

Durante el evento, la funcionaria explicó que la nueva infraestructura incorpora tecnología de punta y que su entrada en operación ayudará a cubrir la creciente demanda de energía en la región y en otras zonas del país.

Añadió que la central fue diseñada para ahorrar más de 93 millones de litros de agua al año, “lo que evitará la emisión de casi 1 millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a sacar de circulación más de 312 mil vehículos de gasolina.”

“Esta Central representa lo que el gobierno ha decidido hacer: invertir en infraestructura, fortalecer nuestras empresas públicas para ganar más soberanía, garantizar que la energía llegue a todas y todos los mexicanos y sentar las bases para acelerar la transición energética hacia fuentes de energía más limpia y con visión de futuro.”, dijo durante el evento.

González Escobar adelantó también que la CFE concluyó recientemente un proceso para incorporar 38 nuevas plantas de generación renovable, cuyos detalles serán dados a conocer la próxima semana por el Gobierno Federal.

Indicó que el objetivo es incrementar gradualmente la participación de energías limpias en la matriz energética nacional y reducir la dependencia de combustibles fósiles como parte de la estrategia de transición energética del país.

La ceremonia contó con la participación de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor; la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso.