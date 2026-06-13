Sheinbaum revela por qué no asistió a la inauguración del Mundial 2026: ‘No necesitamos codearnos arriba’

Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada celebran la primera anotación de la selección mexicana durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su decisión de no acudir al partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México, al argumentar que su gobierno prefiere mantenerse cercano a la ciudadanía. “Nosotros no necesitamos codearnos arriba”, aseguró la mandataria.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, en Colima, Sheinbaum respondió a las críticas por no haber asistido al encuentro entre México y Sudáfrica, que marcó el arranque de la Copa del Mundo.

Sheinbaum critica precio de boletos del Mundial 2026

“Estaban muy enojados porque decían: ‘¿Y por qué no fue al estadio ayer?’. ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? Ciento veinte mil pesos. ¿Quién puede pagar eso?”, cuestionó, y señaló que el costo de los boletos para la inauguración era inaccesible para la mayoría de los mexicanos.

La presidenta recordó que recibió el boleto número 001 para asistir al encuentro, pero decidió entregarlo a una joven aficionada al futbol que ganó un concurso de dominadas organizado por el Gobierno Federal.

“Desde que me fueron a invitar, me dijeron: ‘Tienes el boleto cero cero uno’. Dije: ‘No, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el futbol y que no pueda pagar su boleto’”, relató.

Según explicó, la ganadora fue una joven originaria de Veracruz que, de otra manera, difícilmente habría podido presenciar una inauguración mundialista.

“¿Qué mejor representación del pueblo de México? Que una joven que le gusta el futbol. Nosotros no necesitamos codearnos arriba; lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo. Esa es la gran diferencia con los anteriores gobiernos y los gobiernos de la Cuarta Transformación”, sostuvo.

Así vivió Sheinbaum la victoria de México sobre Sudáfrica

En lugar de acudir al estadio, Claudia Sheinbaum siguió el partido inaugural desde el Festival Futbolero instalado en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La mandataria aseguró que disfrutó con entusiasmo el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 en su debut mundialista y destacó la experiencia de compartir el evento con aficionados de manera gratuita.

“Nosotros nos fuimos a ahí en la Ciudad de México, al norte de la ciudad, hay una alcaldía, se llama Gustavo A Madero, y ahí fuimos con la gente, de manera gratuita, a ver el partido, y qué alegría, la verdad.”

Durante su conferencia matutina del 12 de junio, Sheinbaum celebró el resultado obtenido por el equipo dirigido por Javier Aguirre y aseguró que el encuentro fue emocionante.

“A quienes queremos a México, nos va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política. Una alegría enorme. ¡Felicidades a todo el pueblo de México!”, expresó.