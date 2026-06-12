Mundial 2026: Sheinbaum aclara que Salma Hayek no acudió a ceremonia como representante del Gobierno

Previamente, Sheinbaum y Hayek había hecho 'match' e incluso la actriz le 'echo flores' a la mandataria. (Shutterstock y Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia de prensa matutina que la presencia de la actriz Salma Hayek en la inauguración del Mundial 2026 no fue una decisión de su gobierno y que tampoco representó a la mandataria.

Sheinbaum aclaró que la presencia de la actriz fue una decisión e invitación de la FIFA.

“Yo no decidí eso, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la presidenta”, aclaró en su conferencia del viernes 12 de junio.

Agregó que Hayek es una gran representante de nuestro país y reconoció su trayectoria por las ‘películas maravillosas que ha hecho’.

“Es una gran representante en Hollywood y una embajadora de México en el mundo”, afirmó Sheinbaum.

La actriz mexicana Salma Hayek habla este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México. (EFE).

¿Qué hizo Salma Hayek en la inauguración del Mundial 2026?

La actriz Salma Hayek participó como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para dar la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado el jueves 11 de junio en el Estadio de Ciudad de México.

“Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026”, afirmó la artista de Hollywood frente a un estadio repleto de estrellas del cine, del deporte y de la música.

La productora aseguró que los mexicanos están “muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos”.

En la ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde México venció 2-0 a Sudáfrica, también participaron Shakira, Maná, Belinda y Alejandro Fernández.

Salma Hayek ‘es fan’ de Claudia Sheinbaum

En febrero del 2026 la actriz Salma Hayek ‘le echó flores’ a Sheinbaum, luego de participar en el Plan Integral de Apoyo al Cine en una conferencia de la presidenta.

La también productora reconoció el papel del actual gobierno: “Pero quizá lo que no teníamos era esta presidenta. La verdad al principio siempre trato de mantenerme alejada de la política, aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito, empezando por los estados donde se iba a filmar”, dijo.

Tras los buenos comentarios de la actriz a la mandataria, Sheinbaum agradeció sus palabras y respondió a las críticas porque Salma Hayek mostró simpatía con el gobierno de la Cuarta Transformación.

“Ella es una figura nacional, internacional y reconoció el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno”, destacó Sheinbaum.

Fue a finales del 2025 cuando Hayek conoció a Sheinbaum y tuvieron una charla sobre la industria cinematográfica; la actriz sostuvo que se sorprendió de “la visión de nuestra presidenta” y “cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México”

Con información de EFE.