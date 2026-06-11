‘Esperaba fiesta, pero solo veo protestas’: Extranjeros critican la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

El Mundial 2026 en la CDMX no cumplió las expectativas de algunos visitantes extranjeros. (Foto: Cuartoscuro)

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México no cumplió las expectativas de algunos visitantes extranjeros, quienes aseguraron que esperaban encontrar un ambiente completamente festivo, pero se toparon con manifestaciones y bloqueos en distintos puntos como el Centro Histórico.

Un turista brasileño que llegó al país para disfrutar de la Copa del Mundo señaló que la capital mexicana le recuerda a su ciudad natal por la gran cantidad de personas y la intensa actividad en las calles, aunque le sorprendió que muchas de las concentraciones estuvieran relacionadas con protestas y no con las celebraciones mundialistas.

“Por ahora se parece mucho a mi ciudad en Brasil, que es muy movida, tiene mucha gente. Pero a veces me sorprende, porque las personas están acá y no es para aprovechar el Mundial, es para manifestarse”, comentó.

Aunque reconoció la importancia de que los mexicanos exijan el respeto a sus derechos, consideró que la Copa del Mundo representa una oportunidad única para celebrar.

“Yo creo que es muy importante manifestarse por los derechos, pero también creo que el Mundial 2026 solo ocurre cada cuatro años. Entonces podría ser algo para aprovechar, para tener felicidad, ¿no? Es triste, pero comprendo por qué están acá”, expresó.

Además, agregó que esperaba encontrar una ciudad más tranquila y con un ambiente completamente enfocado al torneo: “Esperábamos algo más tranquilo, más ambiente de Copa. Pero las personas están luchando por sus derechos y eso es importante. Para mí, que estoy de vacaciones, quería encontrar solo fiesta”, dijo.

Incluso aseguró que, fuera de algunas referencias en el aeropuerto de la CDMX, ha visto pocas señales relacionadas con el Mundial 2026.

‘A la gente en México le gusta protestar’, dice turista extranjero por la inauguración del Mundial en CDMX

Mientras que otro turista estadounidense afirmó que desconocía las causas específicas de las movilizaciones, aunque reconoció que las protestas forman parte de la vida pública en México.

“No sé mucho sobre las protestas, pero sé que la gente protesta. En general, sé que a la gente en México le gusta protestar por la economía y por muchas otras cosas, pero no sé exactamente qué está pasando en este momento”, comentó.

Sobre las afectaciones que ha observado, explicó que la presencia de campamentos y manifestantes en el Centro Histórico complica el tránsito de visitantes.

“Lo esperaba, pero en el centro hay muchas tiendas de campaña. Entiendo que esto pertenece a México y que pueden hacer lo que quieran, pero ahora, con el Mundial, hay mucha gente, así que es difícil pasar y caminar por el centro”, señaló.

Las declaraciones son en medio del arranque de las actividades mundialistas en la capital del país, donde miles de aficionados nacionales y extranjeros han comenzado a reunirse para seguir los encuentros y participar en los eventos organizados con motivo de la Copa del Mundo 2026.