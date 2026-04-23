Centrobús de Clara Brugada: ¿Cuánto costára el pasaje y cuándo entra en operación?

La ruta de las Heroínas Indígenas del Centrobús. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este jueves 23 de abril los autobuses que se encargarán de recorrer el Centro Histórico, además dio detalles de su precio y cuándo comenzará a operar.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno destacó que el Centrobús tendrá dos rutas, una exterior y otra interior, y que conectará con los otros sistemas de transporte de la Ciudad de México, como el Metro, Metrobús, Trolebús, entre otros.

“Todo el transporte es completamente nuevo y 100 po ciento eléctrico. Le apostados al transporte menos contaminante y a la electromovilidad”. señaló.

Destacó que todas las operadoras de este nuevo sistema de transporte son mujeres, lo que demuestra, recalcó, que no hay trabajos que sean inaccesibles para ellas.

¿Cuánto costará el Centrobús?

Brugada Molina informó también el precio del pasaje del Centrobús: 5 pesos. Lo mismo que cuesta el Metro.

Además, el Centrobús ayudará a los visitantes de la Ciudad de México a llegar más rápido a su destino, en caso de ir solamente a hacer compras o visitar lugares emblématicos como el Palacio de Bellas Artes o el Zócalo capitalino.

En director de la Red de Transporte Público (RTP), Daniel Arcos, destacó el Centrobús tendrá 33 paradas y dos rutas.

En cada parada habrá una pantalla, que es la primera vez que se instala, donde el usuario verificará en qué tiempo llegará el próximo autobús y la ruta que tomará.

También, las pantallas mostrarán detalles de los partidos de México durante el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, así como información de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México.

Las pantallas estarán en cuatro idiomas: español, inglés, francés y chino, para ayudar también a los turistas.

Los autobuses cuentan con cámaras de videovigilancia, así como como rampas y lugares reservados para personas con discapacidad; geolocalización y acceso a Wi-Fi.

¿Cuándo comenzará a operar el Centrobús?

El director del RTP, Daniel Arcos Rodríguez, informó que este jueves comenzarán las pruebas operativas para el reconocimiento de ruta.

Sin embargo, el transporte entrará en operación el próximo 8 de mayo, como ya se había anunciado anteriormente.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, informó que esperan que en su primer día de operación, el Centrobús alcance una capacidad de 90 mil usuarios.

“Con una frecuencia de cada 5 minutos, se espera que comience con 90 mil pasajeros en su prímer día de operación”, dijo.

Detalló que se trata de una propuesta para mejorar el medio ambiente y reducir el nivel de contaminación en la CDMX.

“Este nuevo servicio permitirá a los usuarios, visitantes turistas, redescubrir el corazón de la ciudad con un recorrido placentero y agradable”, señaló.