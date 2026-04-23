‘Negociaron a escondidas, Supernova me bloqueó’: Poncho De Nigris responde a Karely Ruiz sobre contrato

Karely Ruiz aseguró que Poncho de Nigris no es su representante ni tiene un contrato firmado con él. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El anuncio de Karely Ruiz como rival de Kim Shantal desató polémica por todas partes, pues no solo la exintegrante de La Granja VIP se molestó con ella, también surgió un conflicto con Poncho de Nigris, quien mencionó que Supernova “lo bloqueó y negociaron a escondidas”.

Ruiz se sumó a la cartelera de Supernova Strikers Génesis 2026, luego de que Lupita Villalobos sufriera un hematoma subdural.

Y su llegada al evento de influencers, fue celebrada por Poncho de Nigris, quien aseguró que Karely tenía un contrato vigente con él por su participación en Ring Royale, pero ella lo negó y eso ocasionó el conflicto posterior.

Karely Ruiz peleó en Ring Royale, donde fue derrotada por Marcela Mistral. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué pasó entre Karely Ruiz y Poncho de Nigris?

El pasado 22 de abril se llevó a cabo la conferencia de Supernova Génesis 2026, donde se confirmaron los rumores de la nueva rival de Kim Shantal.

Karely Ruiz fue cuestionada de manera agresiva por Kim acerca de si todavía tenía su contrato firmado o no, ella respondió que no existe ese documento.

“Sí había contrato, yo no lo firmé, ya se solucionó. El otro personaje no es mi jefe, mi representante ni nada”, contó en la conferencia.

Posteriormente, la modelo de OnlyFans continuó con las declaraciones en contra de Poncho de Nigris en un encuentro con los medios:

“Lo de Poncho ya fue, ya pasó, de hecho me siguen subiendo en la página, cuando antes era todo de Marcela Mistral, ahora sí mucho team Karely (...) las perdedoras también ganan”.

Luego de la difusión de las declaraciones de la nueva peleadora de Supernova Strikers Génesis, el empresario regiomontano posteó su respuesta en su cuenta de X.

“Siempre es para sumar, no soy dueño de nadie (...) estamos para hacer amigos, no enemigos, no ganábamos nada con no dejar pelear a Karely Ruiz allá. Mejor para nosotros que vaya un representante de Ring Royale”.

De acuerdo con de Nigris, sí existe un contrato vigente con la modelo y creadora de contenido, pero negó estar vinculado con el equipó de trabajo de Ruiz.

“El único interés que me mueve sobre sus actividades y decisiones es de manera profesional con base en el compromiso adquirido con la contratación previa y cobertura con Ring Royale (...) Karely Ruiz firmó el documento donde dice que no puede pelear en 6 meses post pelea en un giro competencia”.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México aseguró que “a escondidas empezaron a negociar sin contemplar la profesionalidad de la seriedad de un contrato legal con cláusulas”.

Tras esto, se acercó con los organizadores de Supernova Strikers, pero “lo bloquearon”, a pesar de ello, concedió facilidades para la participación de Ruiz en la siguiente edición sin “pedir ni un peso”.

En un comentario realizado en TikTok, advirtió que si ella continúa con “este tipo de declaraciones”, entonces comenzaría un proceso legal en su contra.

Finalmente, el organizador de Ring Royale se mostró sorprendido por las declaraciones que hizo Karely en su contra, además compartió una imagen del presunto contrato con la cláusula que impedía a la modelo pelear en otro evento de boxeo.

Cartelera completa de Supernova Génesis 2026

El combate estelar de Supernova Génesis 2026 es entre Alana Flores y Flor Vigna, el resto de peleas son:

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

Karely Ruiz (México) vs. Kim Shantal (México)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

¿Dónde y a qué hora ver la transmisión de Supernova Strikers 2026 EN VIVO?

Supernova Strikers 2026 se lleva a cabo el domingo 26 de abril. La transmisión será exclusiva de Netflix a partir de las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México).

Sin embargo, no toda la cartelera será transmitida, ya que el combate entre Milica y Ari Geli se llevará a cabo antes de que inicie la emisión oficial.