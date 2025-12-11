Alana Flores regresa a Supernova 2026: Fecha de la pelea, preventa de boletos y sede

Alana Flores regresa al ring en el evento Supernova: Genesis, evento programado para abril de 2026. (Crédito: Shutterstock/IG:@alanafloresf)

Alana Flores, multicampeona en peleas de boxeo, regresa al ring para el evento Supernova: Genesis, donde se enfrenta a una nueva rival.

La influencer regiomontana lleva 4 victorias consecutivas, siendo la más reciente el triunfo contra Gala Montes en Supernova Strikers 2025.

Ahora, busca su quinto cinturón en el box amateur contra una rival que aún está por revelarse, pero existen rumores que apuntan a una actriz e influencer fitness mexicana.

¿Cuándo es la pelea de Alana Flores en Supernova: Genesis?

Supernova Strikers: Genesis confirmó la participación de Alana Flores en uno de los combates de la cartelera del evento.

Esto lo hizo con un video donde aparece la influencer mexicana haciendo sombra y entrenando arriba de un ring.

El material audiovisual fue publicado en la cuenta oficial de Supernova: Genesis, donde se informó que la fecha del evento es el 26 de abril de 2026.

¿Dónde es Supernova: Genesis 2026?

Supernova Strikers 2025 tuvo como escenario el Palacio de los Deportes, donde no solo Alana subió al ring, también otros influencers que se enfrentaron como Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado y Milica vs. Mercedes Roa.

Sin embargo, para la edición 2026, el evento de box amateur cambia de sede y ahora es en la Arena CDMX.

¿Cuándo es la preventa de boletos de Supernova: Genesis?

La preventa de boletos para la nueva pelea de Alana Flores en el evento de Supernova: Genesis es el lunes 15 de diciembre de 2025.

De acuerdo con información oficial, para acceder a la venta anticipada de los tickets se debe hacer un prerregistro en el siguiente link: Supernova Genesis prerregistro.

Una vez en el formulario se deben compartir algunos datos personales y esperar una respuesta acerca de si fue aprobada tu solicitud para acceder a esta etapa especial para la adquisición de los tickets.

Aunque no se confirmó, en conciertos y eventos anteriores con sede en la Arena CDMX, la plataforma digital para comprar las entradas es Superboletos.

¿Qué sabemos de la rival de Alana Flores en Supernova: Genesis?

Alana Flores aseguró que para su pelea en Supernova: Genesis su rival “sí es de su tamaño”, en alusión a las polémicas generadas por la diferencia de peso y estatura con Gala Montes, su más reciente rival.

“Me pusieron a alguien de mi estatura, quería completar el penta, con amor y respeto a este deporte siempre, gracias por acompañarme en esto que me apasiona tanto, prometo darles unas cuantas sorpresas, gracias por otra oportunidad en el ring”, escribió la creadora de contenido en un post en X.

La rival que se rumora sube al ring con ella es la actriz Bárbara de Regil, a quien Alana retó al término de Supernova Strikers 2025.

¿Cuántas peleas de box ganó Alana Flores?

Alana Flores, tras vencer a Gala Montes, ostenta 4 cinturones gracias a sus constantes victorias en combates de box amateur.