Sheinbaum se reúne con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan: Destacan ‘perspectivas favorables para México’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes una reunión con Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, con quien dialogó sobre “las perspectivas favorables para México” y “la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, según señaló la mandataria en un tuit.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que el encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y destacó el tono positivo de la conversación.

“En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial. Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica.”, señaló en su cuenta de X.

La reunión ocurre en un contexto de incertidumbre económica global marcada por las tensiones en Medio Oriente, la revisión del T-MEC y el riesgo de desaceleración en diversas regiones del mundo.

No obstante, el Gobierno Federal ha insistido en que México mantiene condiciones favorables para atraer inversión extranjera, impulsado por factores como el nearshoring, la integración comercial con Norteamérica y la fortaleza de sectores estratégicos.

JP Morgan es una de las instituciones financieras más grandes del mundo y es considerada una referencia por los mercados debido a sus análisis sobre la economía global y las perspectivas de inversión.

El plan de JP Morgan para fortalecer la economía de EU

La reunión entre Sheinbaum y Dimon se produce apenas dos meses después de que el directivo presentara una ambiciosa estrategia para fortalecer la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

En su carta anual a los accionistas, publicada en abril, Dimon afirmó que Estados Unidos debe “fortalecerse” para mantener su liderazgo económico y militar, al tiempo que anunció iniciativas con las que JP Morgan buscará movilizar más de un billón de dólares en inversiones durante la próxima década.

Entre los proyectos destaca la denominada Security and Resiliency Initiative, mediante la cual el banco pretende canalizar recursos hacia sectores considerados estratégicos, como infraestructura, energía, tecnología, inteligencia artificial y cadenas de suministro críticas. Según Dimon, estas inversiones son necesarias para reforzar la competitividad estadounidense frente a los desafíos geopolíticos actuales.

El banquero también ha advertido en diversas ocasiones sobre riesgos para la economía mundial derivados de conflictos internacionales, presiones inflacionarias y posibles escenarios de estanflación, aunque ha mantenido una visión de largo plazo enfocada en fortalecer la resiliencia económica de las principales potencias.