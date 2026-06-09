Se le chispoteó: ¿Quién es el diputado del PVEM que es pariente de ‘Chespirito’?

El diputado del PVEM es nieto de Raúl Bolaños-Cacho Güendulain, político oaxaqueño que ocupó cargos legislativos federales en represetnación de Oaxaca. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Fue sin querer queriendo”. Millones de mexicanos se emocionaron al volver a escuchar la voz de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, durante la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Sin embargo, pocos saben que el fallecido actor y creador de El Chavo del 8 tiene un familiar que actualmente forma parte de la Cámara de Diputados.

Se trata de Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del Partido Verde, quien, además de ser familiar del creador de personajes como ‘El Chapulín Colorado’, ha estado involucrado en diversas polémicas durante su trayectoria como legislador de la alianza de la llamada ‘Cuarta Transformación’.

El legislador oaxaqueño también tiene lazos familiares con Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México cuya administración quedó marcada por la matanza estudiantil de Tlatelolco en octubre 1968.

¿Quién es Raúl Bolaños y cuál es su parentesco con Chespirito?

Raúl Bolaños Cacho Cué es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Antes de llegar a San Lázaro, se desempeñó como senador de la República entre 2018 y 2024.

Asimismo, ocupó diversos cargos en la administración pública, entre ellos la Dirección General del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet), la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca y la Coordinación General de Vinculación Gubernamental del gobierno estatal.

Originario de Oaxaca, es licenciado en Derecho y ha desarrollado su trayectoria en el servicio público y la política. Forma parte de una familia con una larga tradición política en la entidad. Sin embargo, su apellido también lo vincula con una de las figuras más importantes de la televisión mexicana.

De acuerdo con el medio Cuna de Grillos, el parentesco con Roberto Gómez Bolaños proviene de la familia Bolaños-Cacho. Elsa Bolaños-Cacho, madre de Chespirito, era hermana de Emilio Bolaños-Cacho, quien fue bisabuelo de Raúl Bolaños Cacho Cué; por ello, ambos forman parte de la misma rama familiar, aunque pertenecen a generaciones distintas.

El abuelo del legislador fue Raúl Bolaños-Cacho Güendulain, político oaxaqueño que ocupó cargos como diputado federal y senador de la República. Por su parte, su padre es Raúl Bolaños Cacho Guzmán, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, además de exdiputado federal y funcionario en distintos gobiernos estatales.

Dentro de la misma rama de la familia Bolaños-Cacho existe también un vínculo con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Su madre, Sabina Bolaños-Cacho, era hermana de Elsa y Emilio, lo que los integra dentro del mismo tronco familiar. Aunque se trata de un parentesco distante y correspondiente a generaciones diferentes, todos forman parte del mismo linaje.

Raúl Bolaños Raúl Bolaños fue quien propuso que se prolongara el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué iniciativas ha impulsado Raúl Bolaños en el Congreso?

En la actual legislatura, Raúl Bolaños ha participado en diversas propuestas legislativas en la Cámara de Diputados relacionadas con temas financieros, sociales y de protección a grupos vulnerables.

Una de las iniciativas más relevantes fue la presentada en conjunto con los morenistas Ricardo Monreal Ávila y Sergio Gutiérrez Luna. La propuesta plantea modificaciones a distintas leyes relacionadas con los servicios financieros, la protección de datos personales y las instituciones de tecnología financiera (fintech).

Entre los aspectos más destacados se encuentra el fortalecimiento de los derechos de los usuarios de productos y servicios financieros. Además, incorpora medidas orientadas a prevenir prácticas abusivas por parte de las instituciones, especialmente en productos como las tarjetas bancarias.

Otra de sus iniciativas busca modificar diversas disposiciones relacionadas con la trata de personas y la protección de niñas, niños y adolescentes. La propuesta pretende fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección de las víctimas.

Asimismo, impulsó una reforma a la Ley General de Educación enfocada en la vinculación educativa para mujeres emprendedoras, con el objetivo de generar mayores oportunidades de capacitación y desarrollo económico para este sector.

¿Cuál fue la polémica de Raúl Bolaños por el caso Arturo Zaldívar?

La controversia más conocida en la trayectoria política de Raúl Bolaños ocurrió en 2021, cuando se desempeñaba como senador de la República y promovió un artículo transitorio que ampliaba por dos años el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La propuesta generó fuertes críticas de especialistas en derecho, académicos y partidos de oposición, quienes argumentaron que la medida contravenía lo establecido por la Constitución respecto a la duración del cargo.

El debate alcanzó relevancia nacional debido a las implicaciones que tendría para la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes. Meses después, la Suprema Corte declaró inconstitucional la ampliación del mandato, por lo que la propuesta quedó sin efecto.

En enero de 2023, Norma Piña fue nombrada presidenta de la SCJN para un periodo de cuatro años, que originalmente concluiría el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, no pudo completar su mandato debido a la aprobación de la reforma judicial, que estableció una renovación anticipada de la integración del máximo tribunal y la elección de nuevos ministros, por lo que dejó la presidencia en agosto de 2025.