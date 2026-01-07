El episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ en Cancún: Esta es la historia detrás del fragmento inédito

'El Chavo del 8' grabó un capítulo especial en Cancún que estaba perdido (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Cuartoscuro).

Pese a que el último capítulo de El Chavo del 8 se grabó hace varias décadas, aún hay grandes incógnitas detrás del programa de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y el mítico elenco que conformó.

Ahora, apareció parte de una grabación inédita y que, según reconocen las redes oficiales de ‘Chespirito’, estaba perdido hasta recientemente. Curiosamente, el material fue hallado y recuperado fuera de México por un coleccionista y fan de la serie.

¿De dónde salió el capítulo perdido de ‘Chespirito’ en Cancún? Esta es su historia

Según reconocen las redes sociales oficiales de ‘Chespirito’ y el porgrama El Chavo del 8, las grabaciones fueron recuperadas en una grabación VHS por un coleccionista puertorriqueño identificado como scoobyonda.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y, aunque se encuentran poco más de 19 minutos de contenido, el material está recortado en el inicio, por lo que no se comprende cómo es que terminaron ahí los personajes aunque es sencillo incorporarse rápidamente a la trama.

Este clip se suma a un material recientemente recuperado, del capítulo llamado Goteras en la casa de Don Ramón, el cual fue identificado oficialmente como un material de 1973 y que también era un lost media incluso para los propios poseedores de sus derechos.

Curiosamente, Édgar Vivar había hablado en una ocasión sobre El Chavo del 8 y Cancún para dar pie y hablar un poco sobre el capítulo grabado en Acapulco.

“El Chavo se grabó durante 25 años y, en contadas ocasiones, llegamos a salir. Fuimos alguna vez a Cancún hacer Los Piratas del Caribe, en otra ocasión fuimos otra vez a Cancún pero yo creo que uno de los episodios que es mi favorito uno de los favoritos y favoritos mucha gente fue precisamente grabado en Acapulco", dijo a Acapulco en la Azotea en YouTube.

¿De qué trata el capítulo perdido de ‘El Chavo del 8′ en Cancún?

La parte recuperada del material inicia con el profesor Jirafales (Rubén Aguirre) hablándole a su clase en lo que parece ser una especie de excursión escolar con los niños de la vecindad. Uno de los grandes ausentes en este segmento es Quico (Carlos Villagrán), lo que nos da pista de que el capítulo se grabó a finales de los años 70 o inicios de los 80.

La teoría está reforzada ante la también ausencia de Don Ramón (Ramón Valdés), quien también abandonó la serie hacia el final de sus emisiones aunque tuvo un regreso, en el segundo segmento del capítulo.

Durante la escena principal, podemos ver que El Chavo (Roberto Gómez Bolaños), está junto con sus compañeros: La Popis (Florinda Meza), La Chilindrina (María Antonieta de las Nieves), Ñoño (Édgar Vivar) y Godínez (Horacio Gómez Bolaños).

La escena cuenta con un formato bastante típico, en donde vemos a los estudiantes realizando chistes —en este caso, temáticos del mar— hasta sacar de quicio a su profesor, quien eventualmente les da un recreo. Tras esto, se encuentra a Doña Clotilde (Angelines Fernández), a quien le hace burla sobre su traje de baño.

En una segunda escena —mucho más breve—, vemos a Clotilde acercarse a un picnic donde aparecer el Señor Barriga (Vivar) comiendo sándwiches con Doña Nieves (de las Nueves) y el Doctor Chapatín (Gómez Bolaños), este último clave en la trama, pues halla varias distracciones para robarse los bocadillos.

El episodio termina con una escena, cuando menos, nostálgica para los amantes del programa, pues podemos ver a los ‘niños’ de la vecindad jugando con un frisbee mientras los adultos piensas que se trata de un ‘platillo volador’.