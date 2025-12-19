‘Roberto no volvió a saludarla’: Florinda Meza acusa a María Antonieta de robarse personaje de ‘Chilindrina’

María Antonieta de las Nieves se robó el personaje de 'La Chilindrina', aseguró Florinda Meza.

La relación entre Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y María Antonieta de las Nieves terminó en un quiebre irreparable debido a disputas legales por el personaje de ‘la Chilindrina’ que, de acuerdo con Florinda Meza, se robó la actriz que lo interpretó por varios años.

Sobornos, abuso de confianza y la fractura de una amistad que duró varios años son algunas de las situaciones que vivieron ‘la Chilindrina’ y ‘Chespirito’ por los derechos del personaje de El Chavo del 8, mismo que creó Roberto Gómez Bolaños.

Su viuda, Florinda Meza, asegura que María Antonieta no fue la única ‘abusiva’ con Roberto Gómez Bolaños, también otros actores como Carlos Villagrán, quien siempre buscó protagonismo sobre los demás actores y actrices de la serie.

Florinda revela cómo María Antonieta de las Nieves ‘se robó’ a ‘la Chilindrina’

En una entrevista con el canal de YouTube MEGA Oficial, la polémica Florinda Meza aseguró que el personaje de ‘la Chilindrina’, registrado por la actriz María Antonieta de las Nieves, fue un robo, pues se registró de forma arbitraria.

Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves se distanciaron hace muchos años. (Cuartoscuro)

De acuerdo con Meza, María Antonieta sobornó a un funcionario para hacerse del personaje, lo cual considera como un robo para Roberto Gómez Bolaños.

“No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario de derechos de autor para que le avisara cuándo vencía la licencia. Después decía que, como nadie lo registraba, pues ella lo registró”, expresó la viuda de Chespirito al canal chileno.

¿Cómo se dieron cuenta de que María Antonieta de las Nieves ‘se robó’ al personaje?

Presuntamente, la abogada del productor, que realizaba los trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se dio cuenta de una anomalía en el registro de ese personaje tras una investigación.

“(María Antonieta) le dio una coima a un funcionario del derecho de autor para que le avisara el día en que vencía la licencia de Roberto y ella poder registrarlo inmediatamente después. Cuando la abogada fue a renovar todo, le entregan la investigación, se entera de todo eso y nos dijo: ‘No puedo registrar lo ya está registrado’. No podíamos creerlo”, aseguró.

María Antonieta de las Nieves ha interpretado a la Chilindrina por medio siglo. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

Los argumentos de María Antonieta de las Nieves para hacerse del personaje, según Florinda Meza

Supuestamente, la actriz que dio vida a ‘la Chilindrina’ decía que, al momento de interpretar al personaje, tenía derechos sobre este, pero ella lo hizo ‘a la mala’.

“Te voy a decir algo: sí merecía y Roberto nunca le prohibió que actuara por su cuenta. Nunca se lo prohibió a nadie. Y el único que le pedía permiso para hacer algo era Rubén Aguirre”, mencionó Florinda Meza, quien dio vida a personajes como ‘la Chimoltrufia’.

¿Cómo se sintió ‘Chespirito’ después de la ‘traición’ de ‘la Chilindrina’?

Aunque María Antonieta fue una actriz a la que Florinda Meza describe como “muy buena” y “siempre respetada” en el ámbito artístico, el vínculo personal con Gómez Bolaños se fracturó definitivamente por el registro del personaje de ‘la Chilindrina’.

La esposa de ‘Chespirito’ asegura que se sintió traicionado por María Antonieta de las Nieves y, contrario a la versión de la actriz (en la que asegura que no se volvieron a hablar por culpa de Florinda), fue la supuesta traición y robo del personaje lo que terminó su amistad.

“Roberto, desde que eso sucedió, se sintió traicionado (…) no la volvió a saludar nunca más. Él siempre dijo: ‘los personajes son como mis hijos’”.