‘Ya no la contaba’: María Antonieta de Las Nieves ‘La Chilindrina’ revela que estuvo a punto de morir

María Antonieta de las Nieves tuvo un problema de salud ocasionado por el consumo de medicamentos. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

María Antonieta de las Nieves tuvo un problema de salud que la llevó a estar hospitalizada por algunos días y esto causó que estuviera cerca de morir.

‘La Chilindrina’ acudió al médico para tratar algunos padecimientos, entre ellos una baja de potasio en el organismo, pero le recetaron distintos medicamentos y los terminó consumiendo en exceso.

“Hace un mes y piquito ya casi no la contaba, estuve muy grave, pero afortunadamente me repuse muy rápido, estuve baja de algunas cosas en mi cuerpo, además mal medicada”, contó la excompañera de Florinda Meza en una entrevista para diferentes medios que fue compartida en Sale el sol.

María Antonieta de las Nieves es reconocida por interpretar a 'La Chilindrina'. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com).

La actriz que apareció en El Chavo del 8 reveló que estuvo internada en una clínica, pero no se acuerda mucho de los momentos que pasó en el hospital.

En una entrevista para Matilde Obregón publicada el pasado octubre, reveló que parecía “un cadáver” luego de tomar 19 pastillas al día, algo que la dejó semiinconsciente a tal grado que la cargó su hija para llevarla con los médicos.

“Me puse tan grave que no me acuerdo, gracias a Dios”, expresa. “Tengo conciencia de eso de una semana para acá. Desde entonces, soy otra. Cuando me vi dije: ‘Esa anciana que estoy viendo en el espejo, ¿soy yo?’. Bajé 5 kg (...) y con mi tamañito se me notaba muchísimo (...), la cara toda caída, arrugas... Estaba yo espantosa”, declaró.

María Antonieta de las Nieves asegura que tiene en orden su testamento

Maria Antonieta de las Nieves aseguró que tiene en orden su testamento para que el día de su fallecimiento su herencia “quede en orden”.

“No le tengo miedo a la muerte, allá me esperan seres queridos (...) Cuando me muera pedí que pusieran a ‘La Chilindrina’, pero mis hijos me pidieron que no, pero ya está listo mi testamento”, declaró nuevamente para Sale el sol.

¿Qué es la fibromialgia, enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves?

La actriz María Antonieta de las Nieves reveló que le fue diagnosticada con una enfermedad llamada Fibromialgia.

Es una enfermedad que viene por el sistema nervioso, donde te duele absolutamente todo. No puedes respirar bien, no puedes dormir bien, no puedes comer bien, no tienes ganas de nada. No es algo que ya se quite", contó la intérprete de ‘La Chilindrina’ para Obregón.

De acuerdo con Mayo Clinic es un problema musculoesquelético que además de afectar físicamente al paciente, también ocasiona problemas en el estado de ánimo de quien la padece, pues está acompañada de fatiga, problemas de sueño y complicaciones en la memoria.

Además de tratamientos médicos especializados para tratar los síntomas de la enfermedad, el portal web asegura que se recomienda el ejercicio diario y la relajación para disminuir el estrés, lo cual puede aliviar algunos de los efectos del padecimiento.