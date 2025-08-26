Hospitalizaron a María Antonieta de las Nieves: Esto sabemos de la salud de ‘La Chilindrina’

María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' fue hospitalizada por un cuadro de ansiedad y baja de sodio.

¡No nos asustes, ‘Chilindrina’! La actriz María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia hace unos días, aunque su estado de salud ya es estable y se encuentra en casa.

Esto ocurrió la semana pasada, aunque afortunadamente solo fue un susto y la reconocida actriz que fue amiga de Chespirito necesita cuidados especiales algunos días, pero estos no afectan su ritmo de vida.

Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, confirmó las versiones que circulaban en distintos medios, pero tranquilizó a los seguidores de su madre.

¿Por qué hospitalizaron a María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’?

Desde el pasado 20 de agosto, la actriz que participó en programas como El Chapulín Colorado fue ingresada de emergencia a un hospital por lo que aparentemente representó un cuadro de ansiedad que la llevó a una crisis.

Sin embargo, al momento de que los médicos la revisaron, detectaron que su problema era una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico, de acuerdo con una persona cercana a la actriz que dio su versión a una revista de circulación nacional.

María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" fue hospitalizada. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Aunque no se especificó cuál era dicho deterioro neurológico de María Antonieta de las Nieves, la actriz se atendió y actualmente ya está en casa.

¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves HOY?

Tras las declaraciones de aquella persona anónima, su hija Verónica Fernández confirmó que ‘La Chilindrina’ tuvo problemas que la llevaron al hospital, pero la preocupación ya pasó.

Ya está en su casa, desde ahí recibe tratamiento para la baja de sodio que tenía, y agradeció brevemente las muestras de preocupación por la primera actriz.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien (…) Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, sentenció.

En cambio, la persona que reveló el reciente problema de salud de la famosa, explicó que tiene una enfermera que está a su cuidado y le dieron medicamentos para tratar sus niveles de ansiedad y estrés.

María Antonieta de las Nieves ha participado en películas, programas de tele y teatro. (Cuartoscuro)

“Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída”.

¿María Antonieta de las Nieves ya tenía signos de daño neurológico?

Según declaraciones de la misma persona, que no se identificó, en las últimas semanas María Antonieta de las Nieves tuvo problemas de ansiedad gracias a la carga de trabajo que tiene.

“Hace unas semanas que estuvo en Perú, durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece”, asegura la persona que se dijo cercana a la actriz, según TVNotas.

'La Chilindrina' ya se recupera en su casa después de un problema con sus niveles de sodio. (Foto: Cuartoscuro)

Otro de los signos de alerta que vieron en ella es que últimamente dijo que se sentía muy sola, pues su marido murió hace varios años y sus hijos conviven poco con ella, lo que le provoca cambios en su estado emocional.

Hasta el final de la redacción de esta nota, la actriz no compartió nada al respecto sobre su estado de salud o los problemas que enfrenta.