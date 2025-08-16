¿El Tajín hace daño? La verdad detrás de sus presuntos efectos secundarios

El Tajín es un polvo hecho a base de una mezcla de chiles frescos, limón deshidratado y sal de mar, ¿qué aditivos contiene? (Foto:Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

¡Ya no quiero verte nunca más! El chile en polvo Tajín causó controversia por los presuntos efectos negativos que provoca en el organismo e incluso hay quienes compartieron que no volverían a agregarlo a la fruta con limón y sal.

En especial debido a las supuestas consecuencias del consumo del aditivo dióxido de silicio presente en el chile en polvo, que dio a conocer la revista El Poder del Consumidor en un reciente estudio.

“Se ha demostrado que genera silicosis cuando es inhalado y al ser ingerido a largo plazo, puede afectar las mitocondrias”, afirma la publicación, pero, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre los efectos del dióxido de silicio en el cuerpo?

¿Qué es el dióxido de silicio, que contiene el chile Tajín?

Healthline explica que el dióxido de silicio es un componente que se forma con el silicio y el oxígeno. Este se encuentra de manera natural en diferentes alimentos como los vegetales de hoja verde, pimientos, y la avena.

En el chile Tajín cumple un papel importante, explica el ingeniero bioquímico Rafa Carbajal, en un video que compartió mediante sus redes sociales: “El Tajín contiene dióxido de silicio como anti aglutinante”, señala.

Uno de los principales riesgos identificados por El Poder del Consumidor, fue el dióxido de silicio. (Foto: Captura de pantalla)

El divulgador científico también comentó que el dióxido de silicio es un aditivo común en una gran cantidad de alimentos “para que no se apelmacen”: “se usa mucho en sal, en harinas, especias y azúcar”, agrega el también especialista en biotecnología microbiana.

Medical News Today indica que al actuar como anti aglutinante, es decir que no permite que el polvo se adhiera entre sí, el dióxido de silicio permite prolongar la vida útil de los productos y protegerlos de la humedad.

¿El dióxido de silicio es peligroso para la salud?

El científico Rafa Carbajal indica que “con la tecnología que se tiene actualmente, no se han encontrado efectos adversos”, debido a que se han realizado diversos estudios para corroborar la seguridad alimentaria del aditivo.

“Tan seguro es que el CODEX Alimentarius, que almacena toda la evidencia científica y nos dice qué ingredientes y aditivos se pueden usar en alimentos, lo pone en su lista de aditivos seguros para evitar la aglomeración”, explica.

Con esta afirmación coincide la nutricionista Brittany Lubeck, quien agrega para el portal Very Well Health que Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) lo considera seguro cuando se usa como antiaglomerante.

También comenta que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) encontró que el cuerpo puede absorber muy poco dióxido de silicio al consumirlo, que se elimina fácilmente del cuerpo y tiene una baja toxicidad.

“Hasta el momento, lo que se sabe es que es seguro. Lo que se está investigando es que si las nanopartículas de dióxido de silicio nos pueden hacer daño”, comenta Rafa Carbajal.

Al respecto un solo estudio publicado en Journal of Nanobiotechnology encontró que la ingestión de nanopartículas de dióxido de silicio pueden causar efectos adversos en la microbiota intestinal, pero se requiere más investigación.

La revista El Poder del Consumidor también señala que el aditivo puede ocasionar daños en la salud respiratoria; sin embargo, esto no ocurre por consumir alimentos con dióxido de silicio.

No se han encontrado efectos adversos del dióxido de silicio. (Foto: Unsplash)

“¿De dónde viene que el dióxido de silicio nos hace daño? Resulta que inhalado sí presenta problemas. ¿En qué casos ocurre? En las fábricas de dióxido de silicio o de donde se extrae ese material”, comenta Rafa Carbajal.

La nutricionista Brittany Lubeck dice para Very Well Health que el dióxido de silicio suele estar presente en la producción industrial y de hormigón, así que no hay riesgos de inhalación al consumir productos que lo contienen como aditivo.

El Tajín tiene exceso de sodio: ¿Cuáles son los efectos secundarios?

Aunque no es real que el Tajín sea un peligro para la salud por su contenido de dióxido de silicio, el ingeniero bioquímico Rafa Carbajal indica que lo recomendable es usarlo con moderación debido a su alto contenido de sodio.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos consuman menos de 2000 miligramos de sodio al día, los cuales son equivalentes a 5 gramos de sal o aproximadamente una cucharadita.

Aunque el dióxido de silicio del Tajín no es dañino, contiene exceso de sodio, por lo que es recomendable limitar su consumo. (Foto: Pexels)

La recomendación es debido a que el sodio en exceso se asocia con un aumento de la presión arterial, lo que a su vez incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.