¿Qué le pasó a María Antonieta de las Nieves? Las enfermedades que tiene ‘La Chilindrina’

María Antonieta de las Nieves no ha compartido información sobre su estado de salud actual. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

¿María Antonieta de las Nieves está hospitalizada? Verónica Fernández, hija de la actriz de la ‘Chilindrina’ en El Chavo del Ocho , confirmó las versiones que la famosa fue internada en el hospital hace unos días.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien (…)Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, comentó.

Esta no es la primera ocasión en la que la salud de la amiga de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ genera preocupación. A lo largo de los años, la actriz María Antonieta de las Nieves enfrentó diversos problemas de salud.

Desde tumores en los senos provocados por su caracterización como la ‘Chilindrina’ hasta un trastorno que no tiene cura, forman parte de los padecimientos de la actriz de El Chapulín Colorado.

¿Qué es la fibromialgia, enfermedad de María Antonieta de las Nieves?

La compañera de la actriz Florinda Meza compartió en 2019 para el programa de televisión Ventaneando, de la periodista Pati Chapoy, que padece una enfermedad llamada fibromialgia.

“Me dio una cosa que se llama fibromialgia, que gracias a Dios estoy librando”, compartió en aquel momento. Se trata de un trastorno que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, explica Mayo Clinic.

El malestar suele estar acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo, agrega el portal especializado en salud. En una entrevista que brindó en 2013, María Antonieta de las Nieves afirmó que la enfermedad le provocaba fuertes dolores.

“Es una enfermedad que viene por el sistema nervioso, donde te duele absolutamente todo. No puedes respirar bien, no puedes dormir bien, no puedes comer bien, no tienes ganas de nada. No es una enfermedad que se quite”, comentó.

María Antonieta de las Nieves tiene fibromialgia. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com).

Mayo Clinic indica que los investigadores apuntan que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales.

Algunos de los síntomas son: rigidez en todo el cuerpo, problemas para dormir, entumecimiento u hormigueo en brazos y piernas, así como sensibilidad a la luz, el ruido, los olores y la temperatura, explica MedlinePlus.

La enfermedad es provocada por varios factores, algunos de ellos son por genética, infecciones e incluso se llega a desencadenar luego de un traumatismo físico o psicológico.

Este padecimiento no tiene una cura, sin embargo, Mayo Clinic indica que hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas, además se recomienda hacer actividad física y ejercicios de relajación.

¿Qué otras enfermedades tuvo María Antonieta de las Nieves?

Aunque la fibromialgia es el único padecimiento crónico conocido de María Antonieta de las Nieves, la actriz ha sufrido otras enfermedades a lo largo de su vida.

Una infección generalizada

Durante 2022, la amiga del actor Roberto Gómez explicó que había pasado por una situación de salud compleja, debido a que tuvo una fuerte infección provocada por una muela.

“Me sentí muy mal hace un tiempecito. No sabía que tenía, era una infección generalizada, fui a dar al hospital en Estados Unidos, me sacaron radiografías de todos lados y me dijeron que era una infección en las muelas”, comentó en un encuentro con los medios.

MedlinePlus explica que una infección en las muelas puede derivar en un absceso dental, cuando no es tratado a tiempo, las bacterias pueden propagarse a la mandíbula, los tejidos blandos y a otras áreas del cuerpo.

María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" tuvo una infección en las muelas. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Eso le ocurrió a María Antonieta de las Nieves: “se me pasó al estómago, a las piernas, a los riñones a todos lados y bendito sea dios me encontraron que tenía”, comentó en su momento.

Luego del tratamiento médico adecuado, la actriz recobró la salud: “Llevo sin trabajar 2 meses, para que yo haya dejado de trabajar 2 meses después de 50 años de la Chilindrina (...) sí me debí de haber sentido muy mal”, comentó.

Tumores en los senos

María Antonieta de las Nieves compartió en entrevista con el conductor Yordi Rosado que hacer el papel de la ‘Chilindrina’ le provocó estragos en la salud, debido a que tenía que colocar vendas en sus senos.

“Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba. (Las personas decían): ‘Ay qué profesional es María Antonieta, qué niña se ve’, pues ¿cómo no, si me estaba ahogando?”, comentó.

Pasar décadas fajando sus senos y el nacimiento de su hijo, provocó que la actriz desarrollara tumores en las mamas.

Imagínate las primeras veces que lo usé dije: ‘a ver hasta donde aguanto’. Aguanté 50 años, 50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no pude amamantar a mi bebé”, comentó.

“Me inflé y a sacar los tumores, a sacar las grasas, a sacar todo y me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno, me tuvieron que operar y poner unas prótesis. No me gustó, estaban muy grandes, me las quitaron, me quedaron unos hoyos”, comentó.

María Antonieta dijo que la última ocasión en la que se operó fue cuando le informaron que posiblemente padecía cáncer de seno. La situación fue compleja: a Gabriel Fernández, su esposo, le habían detectado cáncer de próstata.

“(Inicialmente) a mi marido le encontraron cáncer de próstata y a mi cáncer en los dos senos”, comentó por lo cual decidió que su marido se atendiera primero y después ella. “No, (lo mío no fue cáncer) bendito sea Dios. No encontraron nada más que cicatrizaciones y cosas feas por haberme fajado tantos años”, dijo.

Tuvo COVID-19

En 2021, María Antonieta de las Nieves dio positivo a COVID–19, una noticia que dio a conocer mediante sus redes sociales. En aquel momento, aseguró que a pesar de la enfermedad, se sentía bien.

“Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, escribió.