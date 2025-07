¿Chespirito sintió remordimiento tras engañar a Graciela con Florinda Meza? ‘La culpa debía repartirse’

El último capítulo de la serie Chespirito: Sin querer queriendo mostró uno de los episodios más polémicos en la vida de Roberto Gómez Bolaños: su separación con Graciela Fernández, su primera esposa, tras serle infiel con la actriz Florinda Meza.

Y aunque la protagonista de El Chavo del 8 aseguró no haber sentido culpa por la ruptura de Chespirito y Graciela Fernández, este no fue el caso del actor Roberto Gómez Bolaños.

¿Qué dijo Chespirito sobre su separación con Graciela Fernández?

El creador de El Chapulín Colorado compartió, en su libro autobiográfico, que tiempo antes de comenzar su romance con Florinda Meza, la relación que tenía con su primera esposa no era buena, una situación de la cual ambos eran responsables.

Desde su perspectiva, Graciela mostraba falta de interés en las actividades de Chespirito, a quien tampoco apoyaba; sin embargo, él admitió haber cometido infidelidad en uno de los pasajes de su autobiografía.

“Mientras ella cometía fallas de mediana dimensión, mis errores se extendían hasta el campo de la infidelidad”, dijo en su libro Sin querer queriendo: memorias.

“Durante las giras, como ya he dicho, éramos frecuentemente asediados por damas que no se conformaban con el recuerdo que representaba un autógrafo, sino que solicitaban un testimonio más íntimo”, escribió Chespirito.

No obstante, la decisión de separarse llegó tras el beso que le dio a Florinda Meza durante la gira por Chile: “Ese fue el inicio de un romance que perduraría (...) Pero el siguiente paso representaba un inevitable trauma, pues no era cualquier cosa la ruptura de una unión como la de Graciela conmigo”, escribió.

Lo que estaba sucediendo entre él y Florinda trajo consigo un fuerte sentimiento de culpa, pues aunque Roberto Gómez Bolaños dijo que tanto él como Graciela eran responsables de la ruptura, sentía él que había provocado la separación: “la culpa debía ser repartida entre los dos; pero lo más probable es que a mí me correspondía el porcentaje mayor”.

“El remordimiento golpea de manera sistemática”, afirmó, no obstante, tras hacer un análisis sobre el estado de su matrimonio se convenció de que lo mejor era acabar con él, debido a que tenía demasiados problemas con Graciela.

“Si la separación va acompañada por dolores y problemas, la unión forzada no haría más que acrecentar tales problemas y tales dolores (...) La solución de ruptura era lo más razonable”, comentó.

¿Qué hizo Chespirito tras su infidelidad con Florinda Meza?

Tras acabar con su matrimonio, Chespirito afirma que tomó la decisión de dejarle a Graciela Fernández diferentes propiedades y bienes materiales, tal como uno de sus ‘mejores autos’.

“Tomé la decisión de dejar en propiedad de Graciela todos los bienes raíces que teníamos, incluyendo las dos casas que habíamos construido, un buen número de terrenos, centenarios, el mejor de mis dos coches y todos los muebles”, escribió.

A pesar de esto, el remordimiento de haber engañado a su esposa y finalizar su matrimonio no se fue por completo: “no fue fácil, sin embargo, superar aquel lacerante sentimiento de culpa”, dijo, debido a que tardó mucho en dejar de sentirlo.

“El proceso tuvo que ser lento, paciente y acompañado por actos que a veces eran de humildad y a veces de indulgencia”, comentó; sin embargo, explicó que todo salió mejor de lo que él esperaba.

“Florinda comenzó a ser aceptada por mis hijos, algunos más pronto que otros. Y puedo asegurar que esta aceptación ha alcanzado el grado de cariño”, recordó.

¿Por qué Florinda Meza no se siente culpable de la ruptura?

Este no es un sentimiento que en algún momento Florinda Meza haya compartido con Roberto Gómez Bolaños, según comentó la actriz de El Chanfle en una entrevista con la periodista Adela Micha.

“Nunca me sentí culpable (de que Roberto dejara a Graciela por mí)”, comentó la actriz, en especial por una conversación que tuvo con la exesposa de Chespirito, quien le dejó claro que no estaba molesta con ella.

“Tenía mucho coraje, pero me dijo: ‘Mi coraje no es contigo, es con él’. No se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso”, aseguró la actriz, quien indicó que llegó a hablar por teléfono con Graciela en diferentes ocasiones.