¿Qué pasó con Alfredo Olivas? Desmienten ataque armado en su contra

Alfredo Olivas también compartió una fotografía en sus redes sociales para comprobar que todo está en orden. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Luego de que se rumoró que Alfredo Olivas, el cantante de música regional mexicana, presuntamente fue víctima de un ataque armado en Tamaulipas, el equipo del intérprete de ‘El Paciente’ desmintió las especulaciones.

“Ante la circulación de información en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa”, escribió Star Media Consulting en un comunicado.

La noticia del presunto ataque en contra del cantante de regional mexicano había generado preocupación entre sus seguidores, en especial debido a que el intérprete de ‘En definitiva’ fue víctima de un atentado en 2015.

¿Qué le pasó a Alfredo Olivas en Tamaulipas?

La agencia que trabaja con Alfredo Olivas compartió que el cantante está en perfecto estado de salud y explicó que incluso él no ha hecho ningún viaje a Tamaulipas, en donde presuntamente sucedió el atentado.

“Alfredo Olivas se encuentra bien, continúa con sus actividades programadas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado mencionado en las últimas horas”, indicó Star Media Consulting.

Además, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas también compartió un comunicado en el que retiró que el ataque armado al cantante Alfredo Olivas en la carretera de Victoria, jamás ocurrió.

Además del equipo de Alfredo Olivas, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió los rumores del presunto atentado. (Foto: Captura de pantalla)

“Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”, añadieron; mientras que el equipo del músico agradeció la preocupación.

Además, invitaron a todos los seguidores de Alfredo Olivas a informarse mediante los canales de comunicación oficiales y de esta manera evitar especulaciones. Poco después el artista compartió una fotografía en sus redes para corroborar que se encuentra bien, sin agregar ningún mensaje.

¿Cómo fue el atentado de Alfredo Olivas en 2015?

El 28 de febrero de 2015, Alfredo Olivas fue víctima de un ataque armado cuando daba un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Él estaba sobre el escenario en el momento en el que una persona sacó un arma y le disparó.

“Fueron 6 tiros: en las piernas, el abdomen, un par de rosones en la espalda, pero no fue ninguno de gravedad”, explicó el cantante en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde compartió que lo primero que le pasó por la mente es que todo era una pesadilla.

“Recuerdo que me preguntaba a mí mismo si era real lo que estaba pasando, si no era un sueño o una pesadilla, más bien”, señaló. Tras el atentado, Alfredo Olivas fue trasladado a un hospital, pero recuerda momentos de mucha incertidumbre.

“En su momento era: ¿Me voy a morir? ¿Voy a vivir? Y los enfermeros: ‘espérate a que te vea el doctor’”, recordó con Toño Hermida. Luego de la atención médica, la recuperación física fue rápida, pero le dejó estragos psicológicos.

Su primer show tras el ataque no fue sencillo: “iba con miedo, de ver al público (...) Y el recuerdo que tengo es que se sube una mujer al escenario me toma por la espalda y me abraza. Nunca tuve contacto visual, no la vi y ahí sentí como todo el cuerpo se me estremeció, fue algo difícil”.

Alfredo Olivas indicó que no tiene una respuesta clara del porqué sucedió el atentado, ya que tras los hechos él prefirió deslindarse del caso y no conocer más al respecto, aunque sabe que fue un joven de menos de 21 años quien cometió el crimen.

“No se vale que la tomara conmigo, no sé por qué razón, no tengo el testimonio real”, dijo e indicó que no cree que el ataque hubiera sido por cantar corridos: “¿Quién por un corrido, por una canción, por un pensamiento debe pagar con la vida? Es irreal, impensable”.

A pesar de ello, una vez que su vida estuvo fuera de peligro afirmó que intentó darle un giro a la situación: “De ver el vaso medio lleno nace ‘El Paciente’, el éxito más grande de mi carrera”, comentó y dijo que durante el ataque sintió exactamente lo que describe en la canción.