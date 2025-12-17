Muere Lane Rogers a los 31 años: Así fue el accidente del actor de cine para adultos

Lane Rogers, más conocido como Blake Mitchell, fue un creador de contenido que murió a los 31 años en un accidente. (Foto: ChatGPT/IAGemini)

Lane Rogers, más conocido como Blake Mitchell, era un actor de cine para adultos que murió tras un accidente vial mientras viajaba en su motocicleta.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el medio estadounidense TMZ, a partir de información proporcionada por un familiar del influencer.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió el lunes 15 de diciembre, cuando el creador de contenido para adultos circulaba en su motocicleta cerca de Oxnard, en el condado de Ventura. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, donde el famoso fue declarado muerto, mientras que las causas exactas del choque continúan bajo investigación.

¿Quién era Lane Rogers, creador de contenido para adultos?

Lane Rogers se popularizó como un creador de videos para adultos y plataformas digitales de suscripción como OnlyFans, donde acumuló una base considerable de seguidores con una cuenta bajo su seudónimo Blake Mitchell.

De acuerdo con información confirmada por People, Rogers debutó en la industria del cine para adultos en 2014, pero se ‘mudó’ a las aplicaciones en internet.

En redes sociales, especialmente en Instagram, Rogers mantenía una audiencia superior a los 400 mil seguidores.

Según los reportes, la última publicación de Lane Rogers en Instagram ocurrió alrededor del 11 de diciembre, pocos días antes de su fallecimiento. En el post compartió una reflexión sobre cómo explicaría los últimos cinco años de su vida a una versión pasada de sí mismo.

Así fue el accidente en el que murió Lane Rogers

La muerte del influencer Lane Rogers se produjo tras una colisión entre una motocicleta y un camión tipo box truck, según confirmaron autoridades y medios estadounidenses. De acuerdo con TMZ, el accidente ocurrió poco antes de las 4:00 de la tarde, cuando Rogers conducía su motocicleta en una zona ubicada en California.

El California Highway Patrol informó, a través de un comunicado retomado por el Ventura County Star, que el choque fue reportado alrededor de las 3:48 p.m., en un tramo agrícola de la Pacific Coast Highway. En ese punto, el camión, conducido por un hombre de 32 años, colisionó con la motocicleta de Rogers en el camellón de la vía.

Tras el impacto, Lane Rogers quedó tendido en el asfalto, mientras que el conductor del camión permaneció en la escena y cooperó con las autoridades, proporcionando su testimonio a los agentes que atendieron el incidente.

¿De qué murió Lane Rogers?

El Servicio Médico Forense del Condado de Ventura confirmó tanto a TMZ como a People que la causa de muerte del modelo de OnlyFans fue una lesión contundente en la cabeza, clasificada médicamente como traumatismo por fuerza contundente. Las autoridades señalaron que el fallecimiento fue considerado accidental.

Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó la colisión. Las autoridades indicaron que continúa la investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente, donde concluyen si existió algún factor externo como el consumo de alcohol o drogas.

De acuerdo con People, una fuente cercana confirmó el fallecimiento y reiteró que el caso está siendo tratado como un accidente, conforme al dictamen preliminar del médico forense del condado.