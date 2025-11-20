Caso Alex Marín: Le niegan amparo contra la vinculación a proceso por explotación sexual

Jueces de Jalisco negaron el amparo contra su vinculación a proceso al creador de contenido para adultos, Óscar Alejandro “M”, conocido como Alex Marín.

El productor se encuentra bajo proceso en el reclusorio metropolitano de Jalisco, cárcel de mediana seguridad, debido a que intentó seguir haciendo contenido para sus plataformas desde el presidio.

Alex Marín enfrenta cargos de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual de una persona menor de edad. Buscaba enfrentar el proceso en libertad y desestimar las acusaciones en su contra.

¿De qué es acusado Alex Marín?

La juzgadora Angélica González, titular del juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Jalisco conoció del caso, y entre los argumentos de prueba constató que los hostigamientos contra la víctima, entonces menor de edad, comenzaron a inicios del año 2023, cuando él sostenía una relación sentimental con la hermana de la afectada.

Ambas residían en la misma finca que el imputado en un coto residencial de Zapopan, Jalisco, dónde también vivía un joven identificado como hijo del acusado, que también era novio de la adolescente.

Según el expediente, a pesar de esta relación, Alex Marín invitó a la menor a que “hiciera un casting”, el cual consistía en sostener relaciones sexuales y le aseguró que iba a ganar bastante dinero solo por hacer la prueba.

¿Cómo fue Alex Marín descubierto por explotación infantil?

En agosto de ese 2023, el productor hizo una fiesta en su domicilio y le insistió en que le pagaría siete mil pesos diarios por su trabajo como modelo y scort, solo debería cuidar su minoría de edad y debería darle la mitad de sus ganancias por ser su representante y promotor.

En el documento judicial se expone que la afectada es una persona vulnerable sin capacidad de pensamiento crítico y toma de decisiones, lo que Alex Marín pudo aprovechar para manipularla al hacerle regalos e invitarla a salir; así, aprovechó esas salidas para sostener relaciones sexuales con la menor en diversos lugares, encuentros que él grababa con su teléfono celular. Este material sensible fue usado en sus plataformas de contenido para adultos, lo que le generó beneficios económicos mediante la explotación sexual que ejercías sobre la menor de edad.

Asimismo, a través de las aplicaciones de WhatsApp le programaba y le coordinaba citas, a veces con amigos de él, y le daba indicaciones para que “se portara bien con ellos”, siempre con la indicación de ocultar su minoría de edad.

El expediente también refiere que la joven fue convencida para que sostuviera encuentros sexuales con diferentes hombres, mayores de edad, todo esto a cambio de dinero, pero también todo esto coordinado por él en 2023.

Estos actos generaron cantidades diversas de dinero con beneficio directamente para Alex Marín, sin contraprestación económica para que la víctima tuviera control alguno sobre ese dinero, ni conocimiento pleno de los montos cobrados, pues se hacían vía transferencia interbancaria, se considera que el beneficio económico era ilícito, a través de esa explotación sexual derivado de la prostitución ajena; y era una dinámica reiterada y sistemática en la cual la explotaba sexualmente sin que ella tuviera pleno conocimiento dada a su vulnerabilidad.

Se constata también que la joven nunca recibió dinero. La dinámica de sometimiento sexual infantil concluyó en marzo de 2024.

Existe un dictamen que revela que la joven presenta afectación psicológica y emocional compatible con la sintomatología característica de niños y niñas adolescentes que habían sufrido algún tipo de agresión de carácter sexual, el cual fue incluído en el juicio de amparo que se falló en contra de la solicitud del productor de contenido sexual para plataformas digitales.