‘Estoy bien, no era mi avión’: Brincos Dieras niega haber estado en jet que se desplomó en Toluca

Tras el accidente en el Estado de México, las autoridades ya identificaron a las 10 personas que fallecieron. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que se reportó el desplome de un jet privado en Valle de Toluca, Estado de México, circuló un video en el cual se afirmaba que la avioneta era propiedad del comediante Brincos Dieras, quien horas más tarde desmintió esta versión.

“Estoy bien, estoy crudo nada más”, compartió mediante sus historias de Instagram, en donde explicó que ni él ni su jet privado estuvieron involucrados en el accidente que cobró la vida de 10 personas.

Entre las víctimas de la caída de la avioneta en Toluca se encuentran tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos; y por ahora la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

¿Qué le pasó a Brincos Dieras? Esto dijo sobre el accidente en Toluca

Los rumores sobre la presencia de Roberto Carlo Oliva, nombre real del comediante regiomontano, comenzaron luego de que se compartió un video mediante redes sociales en donde incluso informaban su presunto fallecimiento.

“Se desploma jet del famoso payaso Brincos Dieras en Toluca. Descanse en paz”, dice el video en el que además se agregaron imágenes de la caída de la avioneta en el Estado de México.

Horas después, Brincos Dieras reapareció en redes sociales para aclarar que él está bien y que no había hecho frente a los rumores, debido a que estaba tomando un descanso luego de su gira ‘30 aniversario’.

“Hola, ¿qué tal, mi raza? Gracias a toda la gente que me ha estado mandando mensajes. Estaba dormido la verdad, ando modorro. Estoy en mis vacaciones, no había tenido oportunidad de dormir bien, a penas hoy, me despertaron los mensajes”, comentó.

Brincos Dieras no estuvo en el accidente de Toluca. (Foto: Cuartoscuro) (Especial)

El comediante explicó que la mayoría de los textos que recibió eran para conocer si él estaba bien luego del accidente; sin embargo, aclaró que su avioneta no estuvo involucrada, ya que incluso su jet está en reparación.

“(Recibí) chingos de mensajes: ‘¿Estás bien?, ¿estás bien?’. Dije: ‘estoy bien’ (...) por ahí anda rondando una noticia que se desplomó un avión allá en Toluca y andan diciendo que era el mío. No, el mío anda en el taller, tiene más de un mes ahí, la verdad me he estado moviendo en avión comercial”, dijo el comediante.

En el pasado, Brincos Dieras explicó durante una entrevista con Melo Montoya Chávez que su jet privado no era de los más costosos, sino que se trataba de un modelo antiguo al que le hicieron adaptaciones para mejorarlo: “haz de cuenta que agarré un Tsuru y le puse motorcito nuevo”, comentó.

En el reciente clip, el payaso reiteró que él se encuentra bien y está en su casa, descansando; además, agradeció a todas las personas que se preocuparon por él: “Les mando un abrazo y estoy bien”.

¿Cómo ocurrió el accidente de la avioneta en Toluca?

Las primeras investigaciones sobre el suceso señalan que la aeronave, que era un jet ejecutivo Cessna Citation 650 con matrícula XA-PRO despegó desde el Aeropuerto de Acapulco a las 12:02 de la tarde.

El jet iba rumbo a Toluca; sin embargo, menos de media hora después uno de los pilotos envió un mensaje a la torre de control: “Nos estamos desplomando. Papa. Romeo. Oscar”, según con un audio que se compartió en Foro TV.

Cerca de las 12:31, la avioneta cayó en una zona industrial del municipio de San Mateo Atenco, del Estado de México. El jet impactó primero contra un campo de fútbol y luego contra una nave industrial.

El choque del jef privado sobre una nave industrial provocó una intensa columna de humo visible desde varios puntos del Valle de Toluca. [Fotografía. Ricardo Guadarrama]

Luego de que llegaron los equipos de emergencia al lugar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de 10 personas:

Raúl, 4 años

Natalia, 2 años

Ximena, 9 años

Gustavo Palomino Olet, 50 años

Ilse Lizeth Hernández Téllez, 32 años

Raúl Gómez Ruiz, 60 años

Raúl Gómez Buenfil, 31 años

Olga Janine Buenfil Cardone, 60 años

Juan Carlos Olivares Casas, piloto

Walding Sánchez Manzano, copiloto

Por ahora, la FGR se encuentra investigando el accidente; además la Agencia Federal de Aviación Civil informó que será la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación quien esclarecerá las causas técnicas del desplome.