‘La estoy pasando bien’: María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ reaparece tras crisis de salud

María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' asegura que se encuentra bien después de una baja en sus niveles de sodio.

Después del susto que nos dio María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’, hospitalizada hace una semana por problemas con sus nieves de sodio y ansiedad, la actriz reapareció para tranquilizar a sus seguidores.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la actriz que fue amiga de Chespirito aparece en su casa, y explica un poco sobre su breve crisis de salud.

Esto ocurrió la semana pasada, aunque afortunadamente solo fue un susto que no afecta su ritmo de vida, solo necesita tomar su medicamento en tiempo y forma.

¿Qué le pasó a ‘La Chilindrina’?

Acompañado del video que dura apenas 30 segundos, la actriz de programas como El Chapulín Colorado explicó que su crisis de salud se debió a niveles anormales de algunas sustancias en su cuerpo.

Lo complicado no fue tanto lo que le pasó, sino que necesitó atención hospitalaria estando en otro país. Sin embargo, el susto ya pasó.

María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' fue hospitalizada por un cuadro de ansiedad y baja de sodio. (Cuartoscuro)

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, aseguró.

¿Cómo está María Antonieta de las Nieves HOY? Este es su estado de salud

En el video que compartió el 26 de agosto en su perfil de Instagram, María Antonieta de las Nieves aseguró que ya se encuentra bien, en casa y haciendo actividades que le gustan.

“Hola, soy María Antona de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer”, dice, mientras se le observa sentada pintando un león con lápices de colores.

“La estoy pasando muy bien, ojalá que ustedes la pasen bien también, como lo estoy pasando yo”, agrega, a la vez que agradece la preocupación de sus seguidores.

¿Cuáles son los problemas de salud de María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina?

Aunque la primera actriz asegura que se encuentra bien de salud, lo cierto es que tiene un padecimiento crónico que hasta cierta medida le afectan en su calidad de vida.

Uno de ellos es la fibromialgia, que Antonieta de las Nieves reveló que padecía en 2019, mismo año en que falleció su esposo, Gabriel Fernández.

“Es una enfermedad que viene por el sistema nervioso, donde te duele absolutamente todo. No puedes respirar bien, no puedes dormir bien, no puedes comer bien, no tienes ganas de nada. No es una enfermedad que se quite”, comentó en una entrevista con Ventaneando en aquel entonces.

La fibromialgia no tiene cura, pero se puede tratar con medicamentos que ayudan a controlar los síntomas, a la ve que los médicos recomiendan mantenerse con actividad física constante, pero no desgastante.

María Antonieta de las Nieves dio vida a la Chilindrina por medio siglo. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

Otros padecimientos de ‘La Chilindrina’

En 2022, una infección en las muelas le provocó malestar en todo el cuerpo, pues contrajo una fuerte infección. “Se me pasó al estómago, a las piernas, a los riñones, a todos lados y bendito sea Dios me encontraron que tenía”, comentó en su momento.

También sufrió tumores en los senos por el uso constante de vendas para reducir su pecho y hacer el papel de ‘La Chilindrina’, lo que le dejó consecuencias no solo en su salud, sino en su vida personal.

“Las primeras veces que lo usé dije: ‘A ver hasta donde aguanto’. Aguanté 50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no pude amamantar a mi bebé“.

María Antonieta de las Nieves se amarraba los senos para interpretar a 'La Chilindrina'. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com).

Incluso, necesitó prótesis y un delicado tratamiento, pues los doctores tenían sospecha de que pudiese ser cáncer de mama, lo cual afortunadamente no pasó.

En 2021, fue víctima de COVID-19, cuando la enfermedad estaba en pleno apogeo, aunque no tuvo síntomas graves y la sobrellevó como si fuese una gripa común.