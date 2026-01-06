¿Qué es ‘Conformity Gate’? La teoría sobre el nuevo capítulo de ‘Stranger Things’ MAÑANA 7 de enero

¿Henry Creel nos engañó a todos y ese no fue el final de Stranger Things? La historia de Vecna y del terror que infunde en los habitantes de Hawkins terminó ‘oficialmente’ con el episodio 8 titulado ‘The Rightside Up’, pero surgió una nueva teoría en la cual la trama podría continuar.

Advertencia: El siguiente texto llegó desde el Upside Down y El Abismo repleto de spoilers, así que si no terminaste la serie de TV, detente y luego regresas a la publicación.

Dicho lo anterior, el último capítulo de Stranger Things dio un cierre a los villanos de la trama, pues vimos la derrota del Azotamentes y de Henry Creel, además de la manera en que los personajes continuaron con sus vidas.

Pero en redes sociales surgió la teoría Conformity Gate, que se niega a pensar en ese final de la serie Stranger Things y, con varios guiños, piensa en el estreno del capítulo 9 el 7 de enero ‘de sorpresa’, aunque solo es una creencia surgida en el internet.

El Azotamentes fue el villano principal de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press)

¿Qué es ‘Conformity gate’, teoría de ‘Stranger Things’?

Todo comenzó en TikTok con la viralización de la teoría Conformity Gate, la cual se basa en que el último capítulo de Stranger Things no es real, en cambio, se trata de un engaño de Vecna.

Dentro de los primeros argumentos está que no hubo ningún personaje principal muerto (muchos creían que Steve Harrington moría en Stranger Things). Esto a pesar de que a lo largo de la serie los hermanos Duffer nunca se despidieron de ninguno de sus protagonistas.

En ‘The Rightside Up’ la historia se cuenta a través de los ojos de Mike, desde que Once se salva gracias a una ilusión creada por Ocho y la primera “inconsistencia” aparece en la graduación de nuestros héroes, pues el color de Hawkins es el verde y ellos van de naranja, además hay letreros ‘de apoyo’ sin nada escrito.

Los fans se negaron a creer que todo terminó de la mejor manera y Max, cuando juegan Calabozos y dragones en la última escena, también cuestiona a Mike por eso.

En la Conformity Gate se ven los libros de la campaña del juego de rol de cada uno de los personajes principales y al leer las letras de izquierda a derecha que se forman entre ellos aparece “X a lie”, referencia a ‘It’s a lie’, lo que significa “es una mentira”.

Otra de las inconsistencias en el guion es que Suzie, novia de Dustin, nunca volvió a aparecer, y supuestamente esto es porque Vecna nunca las conoció, entonces por eso no aparecen en la “prisión de Camazotz”, donde estaba Holly con Max.

Un argumento más de la teoría es que Steve Harrington se convierte en entrenador de beisbol, pero él jugaba basquetbol, asimismo Robin regresa a la cabina de radio para decir “Este no es el Hawkins que recuerdan”. Estas son las ideas principales que encontraron los fans y por los cuales piensan en un nuevo episodio de Stranger Things.

En la 'Conformity gate' los fans plantean que el final de 'Stranger Things' no es real, todo se trata de una ilusión de Vecna y por eso van a estrenar un nuevo capítulo. (Foto: Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

¿Cuándo se estrenaría el capítulo 9 de ‘Stranger Things’ mencionado en las teorías de los fans?

El supuesto capítulo 9 con el que sueñan los fans del Upside Down supuestamente llegaría a Netflix para el miércoles 7 de enero, aunque la plataforma de streaming y los creadores de Stranger Things no compartieron ninguna información al respecto.

¿Por qué el 7? Porque durante los créditos del final de la serie apareció el número 7 en un dado de D&D y por la vinculación de la producción de TV con este número.

En el primer episodio de la temporada 1, los chicos juegan Calabozos y Dragones, cuando Mike invoca al Demogorgon (del juego) y Will tira el dado... pero saca un 7 y su personaje muere".

Finalmente, Joyce (Winona Ryder) encuentra a Will 7 días después de que un Demogorgon se lo llevó. Esto lo relacionan con el estreno del capítulo final de Stranger Things, que salió el 31 de diciembre y 7 días después apareció (como el episodio 9).