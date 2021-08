Arturo Zaldívar termina ‘drama’ en la Corte y rechaza extensión de mandato

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este viernes que dejará su puesto en 2022, cuando está establecido que debe hacerlo.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros”, apuntó en conferencia de prensa.

Apuntó que él está en la Suprema Corte por sus valores, principios y convicciones y así lo demuestra lo hecho durante su carrera, y que no está ahí en busca de privilegios ni puestos.

Este anuncio surge en relación a la reforma judicial, con la cual se extendería su mandato por dos años más.

El artículo Décimo Tercero transitorio establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

“En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte, seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categorico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable. No cederemos como no hemos cedido a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al poder judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas. No lo vamos a permitir, no importa cuál sea el costo que tengamos que asumir”, indicó Zaldívar.

El ministro presidente agradeció las muestras de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También apuntó que su decisión está tomada independientemente de la resolución que dé la Suprema Corte con respecto a la extensión de su mandato.