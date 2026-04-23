Feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza: Su suegra la habría asesinado en Polanco

El 15 de abril Carolina Flores fue baleada en la cabeza y el tórax en un departamento de la calle Edgar Allan Poe, de la colonia Polanco en la CDMX. (Redes).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinado de la exreina de bellaza, Carolina Flores.

“Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo”, aseguró la Fiscalía en una publicación en la red social X.

El 15 de abril Carolina Flores fue baleada en la cabeza y el tórax en un departamento de la calle Edgar Allan Poe, de la colonia Polanco en la CDMX.

El feminicidio conincide con la desaparición y asesinato de la joven de 21 años, Edith Gudalaupe, en un edificio de avenida Revolución.

Los prinicipales sospechosos del asesinato de Carolina serían su pareja, Alejandro y la madre de él, Erika María.

¿Quién asesinó a Carolina Flores?

Un video filtrado y difundido en redes sociales muestra que presuntamente fue la suegra de Carolina quien le disparó en al menos cinco ocaciones en la cabeza.

Las imágenes muestran a la exreina de belleza de espaldas, con bata y el cabello mojado, lo cual da a entender que salió de bañarse.

A un lado está su suegra, Erika María, quien tiene las manos en los bolsillos y la sigue a una habitación.

Ambas sostienen un diálogo, pero no se alcanza a escuchar qué dicen. Momentos después se escucha una detonación y el grito de Carolina.

Erika María le disparó de nuevo y se dejó de escuchar la voz de la joven de 27 años y madre de una niña de ocho meses.

Después sale la pareja de Carolina de una habitación y le pregunta a su madre qué había pasado. Ella responde que nada, que la había hecho enojar Carolina.

Alejandro ve a su pareja en el piso y le dice a su madre: ¡Qué te pasa, ella es mi familia!”, a lo que ella responde: “Tu familia es mía, tú eres mío y de ella no”.

Alejandro denunció el asesinato de Carolina un día después de los hechos y permitió que su madre se diera a la fuga.