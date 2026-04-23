Sheinbaum pide a EU aclarar operativos de la CIA en Chihuahua; Times apuntan que van 3 en 2026

Sheinbaum pide a EU y Chihuahua explicar operativos de la CIA en México. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al embajador de Estados Unidos en México y al gobierno de Chihuahua explicar la participación de agentes de la CIA en el norte del país.

La colaboración entre autoridades estatales y agencias extranjeras quedó al descubierto tras el reporte del fallecimiento de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua; su compañero Manuel Genaro Méndez y dos ciudadanos estadounidenses en un accidente vehicular el 18 de abril.

Aunque reportes recientes apuntan que no fue la primera vez que agentes extranjeros ingresan al territorio nacional para participar en operativos, de los cuales aparentemente las instancias federales no tenían conocimiento.

CIA participó en más operativos en Chihuahua

De acuerdo con Los Angeles Times, la operación en la que murieron dos agentes de la CIA fue la tercera en lo que va de 2026.

Según esa versión, cuatro oficiales estadounidenses participaron en un operativo contra un narcolaboratorio. La camioneta en la que viajaban dos de ellos, junto con Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez, fue la única que perdió el control y se accidentó.

Los ciudadanos estadounidenses utilizaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para no levantar sospechas, ya que también contaban con apoyo de instituciones federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sheinbaum confiará en la información que EU proporcione

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la falta recae en el gobierno de Chihuahua, el fiscal del estado o la Secretaría de Seguridad, por solicitar colaboración o capacitación de agencias extranjeras sin informar a las instancias federales correspondientes.

Reconoció que el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, debió avisar a las instituciones federales sobre la solicitud de las autoridades de Chihuahua.

“Estamos pidiéndole comunicación al embajador para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración con un gobierno de los Estados y reiterarle que cualquier colaboración debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, comentó el 23 de abril.

Sin embargo, ante la solicitud de aclaración por parte de los involucrados, la presidenta señaló que confiará en la información que proporcionen las instituciones estadounidenses sobre la cooperación con el gobierno de Chihuahua.

“A ver, uno de los elementos es confianza mutua. Pero cuando hay un tema como este, pues tiene que aclararse, porque no está permitido por ley que ningún agente participe de manera directa con alguna entidad de la República”, puntualizó en la mañanera de este 22 de abril.

Comentó que el Gabinete de Seguridad se encargará de dar más detalles sobre este caso. No confirmó si existen reportes de inteligencia sobre la participación de varios elementos ni si se trata de múltiples operaciones.

Fiscalía de Chihuahua declaró que estancia de elementos de la CIA fue por capacitación

El 21 de abril, César Jáuregui Moreno, fiscal del estado de Chihuahua, declaró que la presencia de agentes estadounidenses en el territorio nacional respondió a motivos de capacitación.

“Los agentes estaban haciendo labores de adiestramiento en Chihuahua y no participaron en el operativo que nosotros hicimos en el municipio de Morelos donde incautamos un narcolaboratorio”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Según esa versión, agentes de la AEI de Chihuahua los encontraron y los invitaron a regresar juntos, por lo que viajaban en el mismo vehículo.

En cualquier caso, el gobierno federal insiste en que se debió solicitar autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, trámite del que no existe registro.