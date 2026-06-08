Un hombre apuñala a seis personas en estación de trenes de Nueva York: Esto sabemos

Gente de pie cerca de una zona acordonada tras un apuñalamiento en la estación Penn, el domingo 7 de junio de 2026 en Nueva York.

Un hombre apuñaló a seis personas en Penn Station, la principal estación de trenes de la ciudad de Nueva York. Los heridos fueron trasladados a urgencias y la policía capturó al presunto responsable.

“Mi corazón está con todos los que resultaron heridos, sus seres queridos y todas aquellas personas conmocionadas por esta violencia inaceptable. Le deseo a cada una de las víctimas una recuperación completa y rápida”, escribió el alcalde Zohran Mamdani en X.

De Penn Station salen los trenes que llegarán al MetLife Stadium para el Mundial.

Los paramédicos acudieron alrededor de las 7 de la tarde y encontraron a una víctima con una herida grave, dos con lesiones moderadas y el resto con heridas leves, indicó el departamento de bomberos de la ciudad en un comunicado.

Todas fueron trasladadas al Hospital Bellevue. Señaló también que el sospechoso está bajo custodia, sin dar más detalles.

Los apuñalamientos ocurrieron en uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad, la víspera de la asistencia prevista del presidente Donald Trump al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, que se encuentra directamente encima de la estación Penn.

La visita presidencial ya ha motivado un refuerzo de las medidas de seguridad alrededor del recinto y las manzanas aledañas, y se prevé una presencia considerable del Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias para el evento, que será transmitido a nivel nacional.

Con información de AP.