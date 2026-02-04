Trump intentará borrar su condena por fraude criminal en Nueva York: Este es su plan

El presidente Donald Trump tendrá otra oportunidad este miércoles de intentar borrar su condena por fraude criminal en Nueva York mientras busca transferir el caso a un tribunal federal donde pueda revivir su reclamo de inmunidad presidencial.

Un jurado declaró a Trump culpable de 34 delitos graves en 2024 por falsificar registros comerciales para ocultar un pago de 130 mil dólares a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para silenciarla. Está apelando la condena ante un tribunal estatal en un proceso que podría durar años. Pero el presidente también intenta que el caso se transfiera a un tribunal federal, después del hecho, para que se anule el veredicto.

Lo que está en juego para Trump, ahora en su segundo y último mandato en el cargo, es si su legado incluirá ser el primer presidente estadounidense en ser condenado por un delito.

El juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein, quien escuchará los argumentos orales el miércoles, ha rechazado en dos ocasiones las solicitudes de Trump de trasladar el caso a su tribunal federal de Manhattan. La primera fue antes de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2024 que otorgó a los presidentes amplia inmunidad ante cargos penales, mientras que la segunda se produjo después del fallo del alto tribunal.

Hellerstein, de 92 años, está revisando el tema porque un tribunal federal de apelaciones le ordenó reconsiderar si la ley federal permite que el caso se transfiera después de la conclusión del juicio y si Trump tenía una “buena causa” para presentar la solicitud tardía.

El presidente intentó previamente trasladar el caso a un tribunal federal en 2023, amparándose en una ley que permite a los funcionarios federales hacerlo si enfrentan causas estatales por sus acciones en el cargo. En aquel entonces, la medida formaba parte de una estrategia para desbaratar el juicio penal.

Hellerstein falló en su contra entonces, argumentando que «el dinero pagado a una estrella de cine para adultos para silenciar a alguien no está relacionado con los actos oficiales de un presidente». El juez añadió: «No refleja en absoluto la naturaleza de las funciones oficiales del presidente».

La última solicitud de Trump para transferir el caso Stormy Daniels se produce después de que el fallo histórico de la Corte Suprema determinara que los presidentes gozan de amplia inmunidad procesal por actos oficiales en el ejercicio del cargo. El fallo también impide a los fiscales presentar pruebas relacionadas con actos oficiales para demostrar conductas delictivas no oficiales.

Trump ha dicho repetidamente que el juicio fue “amañado” y que es inocente de los cargos.

¿Qué pasa si el caso contra Trump va a un tribunal federal?

Si el caso se traslada a un tribunal federal, la apelación se sacaría de los tribunales de Nueva York y proporcionaría una ruta más rápida para llevar el caso ante la mayoría conservadora de la actual Corte Suprema.

Hellerstein falló en contra del segundo intento de Trump de eliminar el caso en 2024. En noviembre, el tribunal federal de apelaciones anuló el fallo y envió la solicitud de vuelta al juez para que considere el fallo de inmunidad de la Corte Suprema y otras cuestiones planteadas en la apelación.

Los abogados de los fiscales de Nueva York argumentaron ante Hellerstein que Trump esperó demasiado tiempo para solicitar, por segunda vez, trasladar el caso a un tribunal federal.

“La falta de diligencia razonable del acusado y la etapa extremadamente tardía de este proceso penal pesan fuertemente en contra de una conclusión de buena causa” para presentar la demanda 16 meses después del plazo original de 30 días y tres meses después de su condena, dijeron los fiscales de Nueva York en una presentación judicial.

El equipo de Trump alega que los fiscales de la Fiscalía de Distrito de Manhattan presentaron pruebas indebidas durante el juicio relacionadas con sus actos oficiales. Los abogados de Trump también argumentaron que no pudieron haber planteado el asunto hasta después de que el fallo de inmunidad de la Corte Suprema dejara claro que la decisión del juez estatal de permitirlo era errónea.

La apelación de la condena de Trump debería seguir adelante en el tribunal de apelaciones federal con sede en Manhattan, dijeron.

“Ahí es donde pertenece ahora este caso, sin precedentes en la historia de nuestro país”, dijeron en un expediente judicial.