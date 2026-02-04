Agentes sin capuchas y cámaras encendidas todo el tiempo: Lo que exigen demócratas para dar dinero al ICE

Las redadas migratorias de Trump están bajo presión después de que agentes del ICE asesinaran a dos ciudadanos de EU.

El Congreso de EU discute nuevas reglas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza después de que agentes mataran a dos manifestantes en Minneapolis en enero.

Las negociaciones se producen en medio de un sentimiento bipartidista de que el Congreso debería intervenir para bajar las tensiones sobre las redadas migratorias que han estremecido a Minnesota y otros estados.

El presidente Donald Trump acordó la semana pasada una solicitud demócrata de que la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional esté aparte del proyecto de ley de gastos y se extienda a los niveles actuales durante dos semanas mientras las dos partes discuten posibles requisitos para los agentes federales.

No está claro si Trump aceptará alguna de las demandas más amplias de los demócratas. Y los legisladores republicanos están exigiendo que algunas de sus propias prioridades se agreguen al proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional, incluida una legislación que requeriría prueba de ciudadanía para votar.

El senador Lindsey Graham y otros senadores republicanos están presionando por restricciones a las ciudades santuario que, según ellos, no hacen lo suficiente para frenar la inmigración ilegal. No hay una definición clara de jurisdicciones santuario, pero el término generalmente se aplica a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

¿Cuáles son las demandas de los demócratas para aprobar presupuesto para el ICE?

También es incierto si los demócratas, que están furiosos por las agresivas redadas migratorias de la administración Trump, estarían dispuestos a ceder. “No necesitamos promesas. Necesitamos respeto a la ley”.

Estas son algunas de las exigencias del Partido Demócrata para dar más dinero a los agentes de Inmigración.

Cámaras corporales para todos los agentes del ICE

Los republicanos dicen que están dispuestos a aceptar las cámaras corporales para los agentes, un cambio que ya estaba en el proyecto original. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó eso el lunes 2 de febrero cuando ordenó que se emitieran cámaras corporales a cada policía de Seguridad Nacional en el terreno en Minneapolis, incluidos los del ICE.

La política se expandiría a nivel nacional a medida que la financiación esté disponible. El proyecto ya dirigía 20 millones de dólares para equipar a los agentes con cámaras corporales.

Gil Kerlikowske, quien se desempeñó como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 2014 a 2017, apuntó que la mayoría de los agentes son partidarios de las cámaras porque podrían exonerarlos en caso necesario. Pero agregó que quedan preguntas complejas, incluyendo cuándo se debe publicar el video y cuándo deben activarse las cámaras.

Demócratas exigen que agentes migratorios no estén encapuchados

A medida que circulan a nivel nacional videos y fotos de tácticas agresivas y disparos contra civiles, ha estallado una pugna sobre si los agentes deben permanecer enmascarados. Los demócratas argumentan que quitarse las máscaras aumentaría la rendición de cuentas. Los republicanos advierten que podría exponer a los agentes al acoso y las amenazas.

“La policía estatal, la policía local no lo hacen”, indicó el representante Bennie Thompson, el principal demócrata en el Comité de Seguridad Nacional. ”Digo, ¿qué tiene de especial un agente del ICE que tiene que usar máscara?”

Pero es poco probable que los republicanos accedan a eso.

“A diferencia de la policía local, los agentes del ICE están siendo doxeados y atacados. Tenemos evidencia de eso”, sostuvo Johnson esta semana. Agregó que si “los desenmascaras y pones toda su información identificativa en su uniforme, obviamente serán atacados”.

Órdenes judiciales vs. administrativas

Los demócratas también han exigido un uso más estricto de las órdenes judiciales y el fin de las patrullas itinerantes que apuntan a personas en las calles y en sus hogares. Los demócratas exigen “órdenes de arresto y el fin del perfil racial”.

La mayoría de los arrestos de inmigración se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, documentos internos emitidos por las autoridades de inmigración que autorizan el arresto de una persona específica pero no permiten a los policías entrar por la fuerza en hogares privados u otros espacios no públicos sin consentimiento. Tradicionalmente, solo las órdenes firmadas por jueces tienen esa autoridad.

Pero un memorando interno del ICE obtenido por The Associated Press autoriza a los elementos de esa agencia a usar la fuerza para entrar en una residencia basándose únicamente en una orden administrativa más estrecha para arrestar a alguien con una orden final de deportación, algo que los defensores dicen choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda.

Los demócratas no han dejado claro cuán ampliamente quieren que se usen las órdenes judiciales. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expresó que los demócratas quieren ver “el fin de las redadas en lugares sensibles como templos, escuelas y hospitales”.

Código de conducta y más responsabilidad

Los demócratas también han pedido un código de conducta uniforme para todos los agentes del ICE y federales similar a los policías estatales y locales.

El gobierno de Trump le impidió a los investigadores estatales acceder a las pruebas después de que Renee Good fuera asesinada a tiros por un agente del ICE el 7 de enero.