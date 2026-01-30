‘Es crítico de Trump’: ¿Quién es Don Lemon, periodista arrestado tras protestas contra el ICE en Minnesota?

El periodista fue detenido por agentes federales el jueves por la noche en Los Ángeles, donde se preparaba para cubrir los premios Grammy. (Bloomberg).

El expresentador de CNN, Don Lemon, fue arrestado por agentes federales en Los Ángeles en relación con su cobertura de una protesta contra las actividades de control de inmigración federal en Minnesota, lo que intensificó el enfrentamiento de la administración Trump con la prensa.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó el viernes en X que había ordenado el arresto de Lemon y otras tres personas por lo que describió como el “ataque coordinado” contra una iglesia en St. Paul, Minnesota. La publicación no detalló las leyes que presuntamente violó Lemon.

¿Por qué detuvieron al periodista Don Lemon?

Lemon, ahora periodista independiente, cubrió una protesta del 18 de enero en Cities Church, que fue atacada porque uno de sus pastores supuestamente es funcionario de la oficina local de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El arresto es el último avance en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración en Minnesota, que ha provocado protestas masivas en todo el estado y el país.

La operación también ha provocado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron baleados por agentes federales en enfrentamientos separados a principios de este mes.

Abbe Lowell, abogado de Lemon, declaró que el periodista fue detenido por agentes federales el jueves por la noche en Los Ángeles, donde se preparaba para cubrir los premios Grammy.

Lowell criticó duramente al Departamento de Justicia por dedicar sus recursos a perseguir a periodistas en lugar de investigar a los agentes “que asesinaron a dos manifestantes pacíficos de Minnesota”.

“Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente a lo que siempre ha hecho”, declaró Lowell en un comunicado.

“La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es arrojar luz sobre la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder”.

Lemon “combatirá estos cargos enérgica y exhaustivamente” en el tribunal, afirmó el abogado.

Los arrestos siguen a días de esfuerzos fallidos por parte del Departamento de Justicia para convencer a dos jueces de Minnesota y a un tribunal federal de apelaciones para que firmaran órdenes de arresto anteriores, y uno de esos jueces dijo que “no había evidencia” de que Lemon y otro periodista apuntado por el Departamento de Justicia hubiera “participado en algún comportamiento criminal o conspirado para hacerlo”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, intervino sobre el arresto en una declaración que identificó a Lemon como un amigo personal y destacó la larga historia del periodista como crítico de Trump.

“El arresto de periodistas por entrar a una iglesia mientras informaban es bastante impactante, pero lo que es aún más alarmante es que no es ningún secreto que Don Lemon es un crítico de Trump”, dijo Bass.