‘La frontera es segura’: Trump respalda a Noem pese a las muertes por tiroteos de ICE en Minnesota

Donald Trump dijo que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permanecería en su puesto a pesar de la decisión del presidente de reorganizar el liderazgo a cargo de su esfuerzo de deportación en Minnesota luego de la indignación generalizada por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales.

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, dijo Trump a los periodistas el martes al salir de la Casa Blanca rumbo a Iowa. “La frontera está totalmente segura”.

El voto de confianza público se produjo un día después de que el presidente ordenó la reorganización a raíz del tiroteo fatal del 24 de enero de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación de cumplimiento.

Trump envía al ‘zar de la frontera’, Tom Homan, a Minnesota

La decisión de Trump de enviar al zar fronterizo Tom Homan a Minnesota, reemplazando efectivamente a Greg Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que se convirtió en el rostro de la polémica represión migratoria en Minneapolis, generó especulaciones generalizadas de que el presidente puede estar frustrado con la forma en que se llevan a cabo sus esfuerzos de deportación y cómo los ve el público.

La expresión de apoyo de Trump a Noem sugirió que no buscaba desestabilizar aún más a su equipo de inmigración. Aun así, el presidente se mostró satisfecho con la reacción a su decisión de nombrar a Homan, rival de Noem dentro de la administración, considerado más centrado en la aplicación de medidas específicas que en operaciones generales en las calles.

“Se reunirá con el gobernador y creo que más tarde se reunirá con el alcalde, y tengo entendido que todo va muy bien”, dijo Trump sobre Homan.

Homan sigue siendo un firme defensor de la campaña de deportación masiva de Trump. Durante el último año, ha amenazado con procesar al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas, si se pasaban de la raya durante las protestas contra la deportación que sacudieron Los Ángeles. También advirtió a los funcionarios estatales y locales que se oponen a las medidas federales de control que se “quiten de en medio”.

Durante el primer mandato de Trump, Homan se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue uno de los artífices de la efímera y ampliamente criticada política de separación familiar de la administración. Bajo esta política, algunos padres que cruzaron la frontera estadounidense ilegalmente fueron separados de sus hijos, quienes fueron puestos bajo custodia federal. Muchos de los adultos fueron posteriormente deportados sin sus hijos.

Trump promete investigar la muerte de Alex Pretti

La muerte de Pretti se produjo apenas unas semanas después del asesinato el 7 de enero de Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos de Minneapolis, por parte de un agente de ICE durante una operación similar en un barrio residencial de la ciudad.

Las declaraciones iniciales de funcionarios de la administración —incluida Noem, quien afirmó que Pretti se presentó para “impedir una operación policial”, y el asesor principal Stephen Miller, quien insinuó en redes sociales que Pretti era un “asesino” y un “terrorista doméstico”— generaron críticas bipartidistas. El video disponible del incidente no mostró a Pretti blandiendo el arma de fuego que portaba legalmente y sugirió que los agentes lo desarmaron antes de dispararle repetidamente.

El martes, Trump se negó notablemente a decir si el tiroteo de Pretti estaba justificado.

“Estamos llevando a cabo una gran investigación”, dijo. “Quiero verla. Voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla con mis propios ojos”.

“No se puede entrar con armas, no se puede hacer eso”, añadió, calificando el asesinato de “incidente muy desafortunado”.

Crece el rechazo a la política migratoria de Trump

Las encuestas de opinión pública muestran un creciente descontento con las tácticas de la administración, incluso entre los votantes que apoyan ampliamente la aplicación de las leyes migratorias. Casi la mitad de los estadounidenses, en una encuesta reciente de Politico, afirmó que la campaña de deportación era demasiado agresiva, y uno de cada tres votantes de Trump afirmó que, si bien apoya el objetivo, desaprueba su implementación.

Aun así, Trump y su círculo íntimo se han mostrado reacios a destituir a funcionarios en su segundo mandato, después de que los frecuentes despidos y renuncias se convirtieran en una característica habitual de su primer mandato presidencial.

Eso parecía seguir siendo así el martes, cuando el presidente se reunió con algunos de los funcionarios de su administración, quienes se encontraban en apuros. Noem y su principal asesor, Corey Lewandowski —el primer jefe de campaña de la campaña presidencial de Trump en 2016—, se reunieron con el presidente el lunes por la noche durante casi dos horas en la Casa Blanca, según informó el New York Times.

Los líderes empresariales de Minnesota, incluidos los ejecutivos de Target Corp. y Best Buy Co. Inc., se han sumado a los pedidos de desescalada, advirtiendo que la operación federal estaba dañando la moral de los trabajadores y la estabilidad económica del estado, mientras que los ejecutivos de Silicon Valley también han criticado a ICE.

En Washington, los demócratas del Senado advirtieron que bloquearían la financiación del Departamento de Seguridad Nacional a menos que se impongan restricciones a las operaciones de cumplimiento de la ley, lo que aumenta el espectro de un cierre parcial del gobierno, mientras que algunos republicanos están pidiendo más moderación y una estrategia más clara sobre inmigración por parte de la administración.

Mientras tanto, un juez de Minnesota ordenó al director interino del ICE comparecer ante el tribunal el viernes para responder preguntas sobre la gestión de las audiencias de fianza de los inmigrantes detenidos por parte de la administración Trump. El juez afirmó que la administración no ha cumplido con las órdenes de celebrar audiencias de fianza para los detenidos.

“Esta es una de las docenas de órdenes judiciales que los demandados no han cumplido en las últimas semanas”, escribió el juez principal Patrick Schiltz en una orden el lunes que ordena al jefe interino del ICE, Todd Lyons, comparecer en persona el 30 de enero para demostrar por qué no debería ser declarado en desacato.