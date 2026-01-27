Una persona herida de gravedad en tiroteo de la Patrulla Fronteriza cerca de Arizona

La Patrulla Fronteriza estuvo involucrada en un tiroteo en Arizona, donde una persona resultó gravemente herida.

Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico tras un tiroteo que involucró a la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron el martes las autoridades en Arizona.

La policía del condado Pima informó que está trabajando con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en respuesta al tiroteo en Arivaca, Arizona, una comunidad a unos 16 kilómetros de la frontera.

El tiroteo involucró a un agente fronterizo y un sospechoso, dijo la policía al medio noticioso Arizona Daily Star.

Ni la CBP ni el FBI respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

Los bomberos de Santa Rita informaron que respondieron al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.

“El cuidado del paciente fue transferido a un helicóptero médico local para un transporte rápido a un centro de trauma regional”, informó la oficina de bomberos.

¿Qué sabemos sobre el tiroteo en la frontera de México y EU?

El Departamento del Alguacil de Pima se refirió a la persona herida como “sospechoso”, pero no aclaró porque fue clasificado de esa forma.

Las circunstancias que llevaron al incidente no están claras. No hay información sobre si algún agente de la ley resultó herido.

El incidente ocurre a cuatro días de la muerte a tiros de Alex Pretti el pasado sábado, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados UnidoS (CBP), dispararon contra el hombre mientras grababa las acciones de los agentes de inmigración, lo que ha causado un gran debate en el país.

A ello se suma el asesinato el 7 de enero de Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, quien recibió disparos de un agente de ICE en Minneapolis, en una operación similar en un barrio residencial.

Con información de EFE.