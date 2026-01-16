Migrante mexicano muere bajo resguardo del ICE en Georgia: Consulado pide a EU investigación transparente

El Consulado Mexicano llamó a EU a esclarecer el fallecimiento del connacional custodiado por el ICE.

Un mexicano murió en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de las polémicas por los enfrentamientos en Minnesota que resultaron en balazos a ciudadanos en Minneapolis y el asesinato de Renee Good.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado Mexicano en Atlanta, confirmó su fallecimiento el miércoles 14 de enero en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, ubicado en la localidad de Lovejoy, Clayton.

El Consulado Mexicano se comunicó con los familiares del migrante fallecido, y aseguró que se les brinda acompañamiento y orientación. Además, mantiene comunicación permanente con el ICE y las autoridades estadounidenses para determinar qué pasó.

Las autoridades mexicanas llamaron a Estados Unidos a que se esclarezcan las circunstancias de la muerte del mexicano en el centro de retención del ICE, además de que colaborará con las gestiones necesarias para que la investigación sea rápida y transparente.

Respecto a los restos del mexicano fallecido, estos serán repatriados una vez que se cumplan todos los protocolos y procedimientos tras petición de los familiares.

"El Gobierno de México expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso por brindar asistencia y protección consular a nuestra comunidad."

Se desconoce el nombre del mexicano que murió mientras era custodiado por el ICE en Georgia, así como las condiciones de salud en las que estaba mientras era retenido.

Sin embargo, su fallecimiento ocurre a la par de un estallido de protestas en estados como Minnesota debido a la brutalidad de los operativos del ICE contra migrantes en Estados Unidos.

Texas y Nueva Jersey son otras entidades en las que se han reportado muertes de ciudadanos de ascendencia latina y estadounidense a manos del ICE, así como Portland, lo que ha provocado manifestaciones y reclamos incluso de los gobiernos locales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con usar la Ley de Insurrección, con el objetivo de enviar militares a Minnesota para contener las manifestaciones, lo que podría elevar aún más la ola de violencia en Estados Unidos, provocada por los operativos del ICE.

Con información de AP.