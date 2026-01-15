El ICE ataca de nuevo en Minneapolis: Agente le dispara en la pierna a ciudadano durante arresto

Un agente federal disparó a un hombre en la pierna en Minneapolis después de ser atacado con una pala y un palo de escoba durante un arresto, según dijeron funcionarios.

El humo llenaba la calle cerca del lugar del tiroteo mientras agentes federales y manifestantes se enfrentaban. Un grupo de agentes con máscaras antigás y cascos lanzó gas lacrimógeno y granadas a una pequeña multitud mientras los manifestantes lanzaban bolas de nieve y coreaban, “nuestras calles”.

Escenas como estas se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis desde que un agente de inmigración mató a Renee Good el 7 de enero. Agentes han sacado por la fuerza a personas de sus vehículos y hogares, y se han enfrentado con vecinos enojados que exigen que se vayan de la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado publicado en X que agentes federales detuvieron a una persona de Venezuela que estaba ilegalmente en Estados Unidos. La persona se alejó en su vehículo y chocó contra un auto estacionado para luego huir a pie, según el DHS.

Después de que los agentes alcanzaron a la persona, otras dos personas llegaron desde un apartamento cercano y los tres comenzaron a atacar al agente, de acuerdo con el DHS.

“Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente hizo un disparo para defender su vida”, dijo el DHS.

Las dos personas que salieron del apartamento están bajo custodia, agregó.

La ciudad de Minneapolis dijo en X que el hombre baleado estaba en el hospital con heridas que no amenazan su vida.

“Entendemos que hay indignación”, dijo. “Pedimos al público que mantenga la calma”.

El incidente tuvo lugar unos 7.2 kilómetros al norte de donde un agente de inmigración asesinó a Renee Good.

Enfrentamientos también en las cortes de Minneapolis

Más temprano durante la jornada, una jueza le dio al gobierno del presidente Donald Trump tiempo para responder a una solicitud para suspender su operación migratoria en Minnesota, mientras que el Pentágono buscaba abogados militares para sumarse a lo que se ha convertido en un caótico operativo policial en el estado.

“Lo que más necesitamos en este momento es una pausa. Es necesario bajar la temperatura”, declaró el asistente del fiscal, Brian Carter, durante la primera audiencia en una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul.

Líderes locales afirman que, al intensificar su batida migratoria, el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. La jueza federal Katherine Menendez prometió mantener el caso “en primer plano” y dio al Departamento de Justicia hasta el lunes para presentar una respuesta a la solicitud de una orden de restricción.

Añadió que estos son “asuntos graves e importantes”, y que hay pocos precedentes legales para aplicar a algunos de los puntos clave del caso.

El abogado del Departamento de Justicia, Andrew Warden, dejó entrever que el enfoque establecido por Menendez era el apropiado.

La jueza también preside otra demanda que impugna las tácticas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) y otros agentes federales cuando se encuentran con manifestantes y observadores. Una decisión en ese caso podría darse a conocer esta semana.

Durante un discurso televisado el miércoles por la noche, el gobernador Tim Walz describió a Minnesota como un estado en caos, y señaló que lo que está sucediendo en el estado “desafía toda lógica”.

“Seamos muy, muy claros, esto dejó de ser un asunto de aplicación de la ley de inmigración hace mucho tiempo”, manifestó. “Más bien, es una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota por nuestro propio gobierno federal”.

Walz agregó que la rendición de cuentas llegará a través de los tribunales.

Abogados militares podrían sumarse a la operación

El DHS afirma que ha realizado más de 2 mil arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no dar marcha atrás. El Pentágono se prepara para enviar abogados militares a Minneapolis para asistir.

CNN, mencionando un correo electrónico que circula en el ámbito militar, reportó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha solicitado a las instituciones militares que identifiquen a 40 abogados —conocidos como oficiales del cuerpo de abogados generales (JAG por sus iniciales en inglés)— de los cuales 25 de ellos servirán como asistentes especiales de la fiscalía federal en Minneapolis.

El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, pareció confirmar el reporte de CNN, al publicarlo en la red social X y agregar que el ejército “se enorgullece de apoyar” al Departamento de Justicia.

El Pentágono no respondió de momento a correos electrónicos de The Associated Press enviados en busca de más detalles.

Se trata del más reciente paso del gobierno de Trump por enviar a abogados militares y civiles a zonas donde se llevan a cabo operaciones federales de inmigración. El Pentágono envió la semana pasada a 20 abogados a Memphis, informó el fiscal federal D. Michael Dunavant.

Mark Nevitt, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory y ex JAG de la Marina, dijo que existe preocupación de que las asignaciones estén alejando a los abogados del sistema de justicia militar.

“No hay muchos JAG, pero hay más de un millón de miembros del ejército, y todos necesitan apoyo legal”, aseguró.

Funcionario de EU: Agente que mató a Good resultó lesionado

Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a Good, sufrió hemorragia interna en el torso durante el encuentro, según dijo un funcionario del DHS a The Associated Press.

El funcionario habló con AP bajo condición de anonimato a fin de discutir la condición médica de Ross. El funcionario no entró en detalles sobre la gravedad de las lesiones, y la agencia no respondió a preguntas sobre la magnitud de la hemorragia, exactamente cómo es que sufrió la lesión, cuándo se le diagnosticó o su tratamiento médico.

Una hemorragia interna puede ocurrir por diversos motivos y su gravedad varía desde moretones hasta pérdida significativa de sangre. Un video de la escena mostraba a Ross y otros agentes caminando sin dificultad aparente después de que Ross le disparó a Good y su Honda Pilot chocó contra otros vehículos.

Good fue baleada después de que tres agentes del ICE rodearon la camioneta que conducía en una calle nevada a pocas cuadras de su casa.

Un video que grabó un transeúnte muestra a un agente que se acerca a la camioneta detenida, le ordena a Good que abra la puerta y sujeta la manija. Cuando el vehículo comienza a avanzar, Ross, que se encontraba de pie frente a la camioneta, levanta su arma y realiza al menos tres disparos a corta distancia. Da un paso atrás mientras el vehículo avanza y gira.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good estaba usando su vehículo como un arma, una descripción que ha recibido fuertes críticas de parte de funcionarios estatales.

Chris Madel, abogado de Ross, se negó a comentar sobre cualquier lesión.

Familia de Renee Good contrata a firma de abogados de caso George Floyd

La familia de Renee Good ha contratado a un bufete de abogados, Romanucci & Blandin, el cual representó a la familia de George Floyd en un acuerdo de 27 millones de dólares con la ciudad de Minneapolis. Floyd, que era de raza negra, murió después de que un agente de policía lo inmovilizó por el cuello en mayo de 2020.

El bufete señaló que Good estaba cumpliendo con las órdenes de mover su auto cuando Ross le disparó. Añadió que llevaría a cabo su propia investigación y compartiría públicamente los resultados.

“No quieren que se le utilice como peón político”, indicó el bufete, refiriéndose a Good y su familia, “sino más bien como una agente de paz para todos”.