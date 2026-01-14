EU protege a México de Trump: Demócratas proponen ley para impedir guerra contra ‘su vecino’

La ley busca limitar el uso de fondos militares de EU en México sin aprobación del Congreso. (Foto: Shutterstock)

Un grupo de legisladores demócratas de Estados Unidos presentó este miércoles ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley con el propósito de frenar cualquier acción militar no autorizada contra México. Esto, luego de que el presidente de Donald Trump amenazará con “atacar por tierra” a los cárteles del narcotráfico.

La propuesta, denominada No Unauthorized War in Mexico Act (Ley de No a una Guerra No Autorizada en México), fue impulsada por el congresista Joaquín Castro, miembro del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores. Junto a él, los congresistas Sara Jacobs y Greg Stanton lideraron la iniciativa.

¿De qué trata la iniciativa de ley en EU que prohíbe acciones militares en México?

De acuerdo con el diputado Castro, el proyecto busca prohibir el uso de fondos públicos estadounidenses para financiar acciones bélicas en territorio mexicano que no cuenten con la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

La medida surge en respuesta a recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra organizaciones criminales en México.

Puntos clave de la propuesta de ley:

- Prohibición general: a partir de la fecha de promulgación de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2026, no se podrán obligar ni gastar fondos asignados o puestos a disposición del Gobierno Federal para el uso de fuerza militar en o contra México.

- Excepciones a la prohibición: esta prohibición no se aplicará si el Congreso ha:

Declarado la guerra a México.

Promulgado una autorización estatutaria específica para dicho uso de fuerza militar después de la fecha de promulgación de esta ley, que cumpla con los requisitos de la Resolución de Poderes de Guerra (50 U.S.C. 1541 y ss.).

- Excepción adicional: la prohibición tampoco se aplicará a un uso de fuerza militar que sea consistente con la sección 2(c) de la Resolución de Poderes de Guerra (50 U.S.C. 1541(c)).

Tras la incursión en Venezuela, demócratas buscan frenar las acciones militares de EU en México sin aprobación del Congreso.

La propuesta 'No Unauthorized War in Mexico Act' prohíbe fondos para ataques no autorizados en territorio mexicano.

Congresistas de EU advierten riesgo de un conflicto militar con México

En la exposición de motivos, los legisladores señalaron que Estados Unidos ha realizado múltiples operaciones cerca de las costas mexicanas sin la debida autorización legislativa, lo que, a su juicio, representa una preocupación sobre el uso del poder militar sin control democrático.

Castro expresó que “lanzar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria —y no autorizada— en América Latina es una movida desestabilizadora que regresará para azotar a la nación”, argumentando que tales acciones podrían provocar una crisis humanitaria, migraciones masivas y violaciones de derechos humanos.

El congresista insistió en que la población estadounidense no desea ver miles de millones de dólares desperdiciados en un conflicto que, además de poner en riesgo vidas, puede deteriorar la relación con un aliado estratégico como México.

La congresista Sara Jacobs subrayó que una guerra —autorizada o no— contra México no solo podría provocar pérdidas humanas significativas, sino también destruir la relación con el socio comercial más importante de Estados Unidos. En su opinión, bombardear territorio mexicano no resolvería de manera eficaz la crisis del fentanilo ni las problemáticas vinculadas a los cárteles.

Por su parte, Greg Stanton advirtió que el llamado de Trump a iniciar un conflicto militar en el “patio trasero” de Estados Unidos representa una amenaza para la estabilidad hemisférica. Afirmó que los objetivos de seguridad deben alcanzarse mediante la colaboración con México y no a través de la confrontación armada.