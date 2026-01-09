‘¡Sal del maldito auto!’ Revelan video del agente de ICE que disparó a mujer en Minneapolis

Un agente de ICE disparó contra una ciudadana estadounidense en Minneapolis.

Un video de teléfono móvil grabado por el agente federal de inmigración que disparó y mató a una mujer esta semana en Minneapolis, y confirmado como auténtico por el Departamento de Seguridad Nacional, captura la escena en los momentos previos al tiroteo e inmediatamente después.

El clip de 47 segundos, obtenido por el medio conservador de Minnesota, Alpha News, capta al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) circulando una camioneta color borgoña que bloqueaba el tráfico el miércoles por la tarde. Se puede ver a la conductora, Renee Good, de 37 años, con la ventanilla bajada mientras el agente se acerca en silencio con el teléfono en alto.

“Está bien, amigo. No estoy enojado contigo”, dice Good en el video.

El agente no responde. En la parte trasera del vehículo, una mujer lo confronta con su propio teléfono, diciéndole que la matrícula “será la misma cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

“¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a comer, grandullón”, le dice al agente. Parece que el agente de ICE intenta abrir la camioneta de Renee Good, pero la puerta está cerrada.

Se puede escuchar a otro oficial gritándole a Good: “¡Sal del maldito auto!”.

Good da marcha atrás un momento, gira el volante y luego avanza. El agente que graba el video grita “¡Guau!” y dispara en rápida sucesión.

Se puede escuchar una voz masculina que insulta a Good con la frase “maldita p---ra”.

El vídeo termina con sonidos del vehículo de la víctima chocando contra un coche estacionado.

El video ofrece otra perspectiva del ataque contra Renee Good, una ciudadana estadounidense, ocurrido el miércoles, que las autoridades de Minnesota han calificado de injustificado, a pesar de que ICE y la administración Trump defienden las acciones del agente. Las opiniones marcadamente opuestas sobre lo sucedido reflejan las profundas divisiones en Estados Unidos sobre las medidas de control migratorio del presidente Donald Trump y la forma en que se han llevado a cabo. Ambas partes han justificado sus opiniones citando los mismos videos que muestran el encuentro desde diferentes ángulos.

El vicepresidente JD Vance calificó el viernes la cobertura informativa del incidente como “propaganda de prensa descarada” y señaló que el oficial que disparó a Good había resultado gravemente herido en otro ataque con vehículo hacía seis meses.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hablando en una conferencia de prensa en Nueva York el jueves, dijo que el agente “siguió su entrenamiento” y “actuó en defensa de su vida”, incluso mientras el ataque sigue bajo investigación.

La muerte de Renee Good ha provocado protestas en Minneapolis y otros lugares por las agresivas tácticas de control migratorio. Grupos de derechos civiles exigen una investigación independiente, mientras que las autoridades de Minnesota afirman que las autoridades federales inicialmente aceptaron permitir la participación de los investigadores estatales antes de dar marcha atrás y excluirlos.

El DHS dijo que el agente fue tratado por sus lesiones en un hospital local y luego dado de alta.