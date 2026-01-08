Así surgió ICE, la agencia creada tras el 11-S y hoy señalada por la muerte de una mujer en Minneapolis

El caso de una mujer abatida por el ICE en Minneapolis vuelve a poner bajo la lupa a la agencia migratoria. (Foto: Shutterstock)

Este jueves, manifestantes confrontaron a agentes federales en Minneapolis, Estados Unidos, un día después de que una mujer fuera abatida por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las manifestaciones se produjeron en medio de crecientes tensiones después de que el gobierno del presidente Donald Trump enviara 2 mil funcionarios y agentes a Minnesota en su más reciente ofensiva contra la inmigración.

El asesinato de Renee Good, de 37 años, ocurrido el miércoles, desató un enfrentamiento entre funcionarios federales que insisten en que el tiroteo fue un acto de defensa propia y autoridades de Minneapolis que disputan esa narrativa.

¿Qué es el ICE y cómo se creó?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es la agencia de Estados Unidos encargada de la identificar, detener y deportar inmigrantes, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.

Se creó en 2003 en virtud de la Ley de Seguridad Nacional que fusionó las antiguas agencias de inmigración y aduanas tras los atentados del 11 de septiembre.

Agentes federales cerca de una barrera vial, luego de que un agente disparara contra una ciudadana en Minneapolis el 7 de enero de 2026. (AP)

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, se ha convertido en la agencia federal que más ha crecido al triplicarse su presupuesto anual (ha pasado de unos 8 mil millones de dólares anuales a cerca de 30 mil) especialmente para un programa acelerado de contratación y formación de agentes de inmigración.

Con esa inyección presupuestaria, la Inmigration and Customs Enforcement (ICE) ha llegado a una plantilla de más de 22 mil personas -ha duplicado sus efectivos- que trabajan en 400 oficinas dentro y fuera de Estados Unidos, incluyendo oficiales de deportación, agentes especiales, analistas y otro personal.

De acuerdo con su página web, el ICE tiene como principal misión fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia Estados Unidos y fuera del país, así como prevenir y combatir el terrorismo y el crimen trasnacional “en casa y en el extranjero”.

Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.

Los agentes de inmigración han protagonizado redadas masivas ordenadas por el presidente en algunas de las denominadas ‘ciudades santuario’, gobernadas por dirigentes demócratas y tradicionalmente garantes de los derechos de los migrantes.

Agentes someten a un manifestante durante una de las decenas de redadas de ICE contra migrantes en Los Ángeles. (ALLISON DINNER/EFE)

Además del aumento de efectivos para las redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes que permite a los agentes detenciones y deportaciones sin control judicial.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo en Minneapolis en el que ICE mató a una mujer?

La mujer fue baleada en su automóvil en un vecindario residencial al sur del centro de Minneapolis, a aproximadamente 1.6 kilómetros de donde la policía mató a George Floyd en 2020. Videos tomados por transeúntes y publicados en redes sociales muestran a un agente acercándose a una SUV detenida en medio de la carretera, exigiendo que el conductor abra la puerta y agarrando la manija.

El Honda Pilot comienza a avanzar y otro agente del ICE, que estaba de pie frente al vehículo, saca su arma y dispara inmediatamente al menos dos tiros al vehículo a corta distancia, retrocediendo mientras el auto avanza hacia él.

En los videos no puede verse si el vehículo hace contacto con el agente. La SUV luego acelera hacia dos autos estacionados en una acera cercana antes de detenerse. Se puede escuchar a los testigos gritar en estado de shock.

Good murió por heridas de bala en la cabeza.

¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente de ICE?

Ella se describía a sí misma en las redes sociales como una “poeta y escritora, esposa y madre” de Colorado. Hasta el momento, las llamadas y mensajes a su familia no han tenido respuesta.

Los registros públicos muestran que Good vivió recientemente en Kansas City, Missouri, donde ella y otra mujer con la misma dirección habían iniciado un negocio el año pasado llamado B. Good Handywork.

En un video publicado desde la escena en redes sociales, se ve a una mujer que describe a Good como su esposa sentada cerca del vehículo, llorando. Dice que la pareja había llegado recientemente a Minnesota y que tienen un hijo de seis años.

Su asesinato es al menos la quinta muerte resultante de la agresiva ofensiva contra la inmigración en Estados Unidos que el gobierno de Trump puso en marcha el año pasado.

El agente del ICE no ha sido identificado públicamente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo describió solo como un agente experimentado. Señaló que fue golpeado por el vehículo durante el tiroteo del miércoles y trasladado a un hospital. Posteriormente fue dado de alta.

“Nuestro agente siguió su entrenamiento, hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer en esa situación y tomó medidas para defenderse a sí mismo y a sus compañeros”, dijo la funcionaria.

Noem afirmó que los agentes trataban de empujar un vehículo fuera de la nieve cuando los manifestantes los confrontaron. Dijo que la mujer impedía el paso de los agentes con su vehículo y se negó a obedecer sus órdenes antes de intentar atropellar a uno de ellos.

“Esto parece un intento de matar o causar daño corporal a los agentes, un acto de terrorismo doméstico”, dijo Noem.

Con información de EFE y AP.