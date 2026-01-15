Machado regala su Nobel a Trump... y él la vuelve a descartar para asumir el poder en Venezuela

Trump ha dicho que para Machado sería difícil gobernar porque “no tiene el apoyo ni el respeto" dentro de Venezuela. (Crédito: Shutterstock / Bloomberg)

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump “como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.

En comentarios a un grupo de periodistas después de la reunión, Machado señaló que le había dado su galardón a Trump, pero no proporcionó más detalles. La Casa Blanca no indicó de momento si el mandatario aceptó la medalla.

Machado y Trump se reunieron este jueves para hablar sobre el futuro de Venezuela, incluso después de que él desestimara su credibilidad para asumir el poder tras una audaz incursión militar estadounidense en la que el presidente Nicolás Maduro fue capturado.

Trump respalda a Delcy Rodríguez y deja de lado a Machado

Visitar a Trump presentó cierto riesgo físico para Machado, cuyo paradero ha sido en gran parte desconocido desde que dejó su país el año pasado tras ser detenida brevemente en Caracas. Sin embargo, después de conversar con Trump a puerta cerrada, saludó a docenas de seguidores que la vitoreaban cerca de las puertas, deteniéndose para abrazar a muchos.

Les dijo que pueden contar con Trump, lo que llevó a algunos a corear brevemente “Gracias Trump”, pero no dio más detalles.

La escena jubilosa contrastó con el hecho de que Trump ha planteado repetidamente dudas sobre Machado y su compromiso declarado de apoyar al gobierno democrático en Venezuela. Ha manifestado su disposición a trabajar con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien era la segunda al mando después de Maduro.

Junto con otros en el círculo íntimo del líder depuesto, Rodríguez sigue a cargo de las operaciones gubernamentales diarias y pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación durante el viaje de Machado a Washington.

Al respaldar a Rodríguez hasta ahora, Trump ha dejado de lado a Machado, quien desde hace tiempo ha sido un rostro de la resistencia en Venezuela. Eso a pesar de que Machado intentó desarrollar relaciones con el presidente y voces clave del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio, en una apuesta política para aliarse con el gobierno de Estados Unidos y algunos de sus principales conservadores.

Casa Blanca reconoce a Machado, pero Trump mantiene reservas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a Machado como “una voz notable y valiente” para el pueblo de Venezuela, pero también señaló que la reunión no significaba que la opinión de Trump acerca de ella hubiera cambiado, y dijo que se trataba de “una evaluación realista”.

Trump ha dicho que para Machado sería difícil gobernar porque “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”. Su partido es considerado ampliamente el ganador de las elecciones de 2024, resultado que Maduro rechazó.

Leavitt apuntó que Trump está comprometido a que Venezuela lleve a cabo elecciones “cuando sea el momento adecuado”, pero no especificó cuándo podría suceder.

Leavitt destacó que Machado solicitó la reunión cara a cara, sin establecer expectativas sobre lo que ocurriría. Previamente Machado ofreció compartir con Trump el Nobel de la Paz que ganó el año pasado, un honor que él codicia.

“No creo que él necesite escuchar nada de la señora Machado”, señaló la secretaria de prensa, aparte de tener una “conversación franca y positiva sobre lo que está ocurriendo en Venezuela”.