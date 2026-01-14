‘Flota fantasma’ de petroleros de Venezuela queda al descubierto: ¿Cómo burló las sanciones de EU por años?

El superpetrolero Marbella reapareció frente a la costa de Venezuela cargado con 1.9 millones de barriles de crudo. (Foto: Shutterstock)

La flota clandestina de petroleros que operaba bajo el radar de la Venezuela de Nicolás Maduro está comenzando a salir de las sombras después de que su captura levantara el velo de cómo el productor de petróleo sudamericano buscaba evadir las sanciones estadounidenses.

El superpetrolero Marbella, cuya ubicación fue un misterio durante más de un año, activó su transpondedor el fin de semana pasada para revelar que se encontraba frente a la costa de Venezuela, cargado con 1.9 millones de barriles de petróleo, según datos de movimientos de buques recopilados por Bloomberg.

El Marbella salió de su escondite gracias a las iniciativas del gobierno de Estados Unidos y de los comerciantes de materias primas Vitol Group y Trafigura Group para trasladar el crudo a los mercados.

Así operaba la ‘flota fantasma’ y el envío de crudo a China

La ‘flota fantasma’ fue fundamental para la supervivencia del régimen de Maduro, para quien el petróleo era la principal fuente de ingresos y financiaba todo, desde alimentos y medicinas hasta armas. Los buques que ocultaban su ubicación, identidad y destino para evitar ser detectados permitieron al país seguir extrayendo crudo y, en un momento dado, elevar la producción diaria a un máximo de varios años de un millón de barriles.

Los barcos ‘fantasma’ suelen ocultar su ubicación apagando o falsificando las señales GPS para navegar sin ser detectados por las sanciones. El año pasado, una flota de 71 superpetroleros gigantescos, cada uno con una longitud equivalente a tres campos de fútbol, ​​ayudó a transportar 400 mil barriles diarios de crudo venezolano a las refinerías de China. Eso significa que casi seis buques atravesaban las aguas venezolanas de incógnito cada mes.

El pasado 9 de enero, el Pentágono confirmó la incautación del petrolero 'Olina', el cual presuntamente forma parte de la llamada 'flota fantasma' de Venezuela.

Entre los petroleros que falsificaron las señales GPS se encontró el superpetrolero Rene, utilizado habitualmente para transportar petróleo sancionado a Asia. A finales de diciembre, parecía estar cerca de China, pero 12 días después su GPS mostró que en realidad se encontraba frente a la costa venezolana. Dado que el viaje entre China y Venezuela puede durar hasta 50 días, esta situación parece improbable.

Estados Unidos toma control del petróleo venezolano

Los buques ocultos comenzaron a revelar su ubicación en los días posteriores a la captura de Maduro el 3 de enero, cuando Estados Unidos tomó medidas para afirmar su control sobre el crudo venezolano.

Según ha dicho el presidente Donald Trump, se busca reconstruir la economía del país a través de su industria petrolera, con la esperanza de que las empresas inviertan 100 mil millones de dólares para reactivar la infraestructura en ruinas.

Trafigura y Vitol están ayudando a Estados Unidos a comercializar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Las empresas comercializadoras recibieron un lote inicial de 4.83 millones de barriles que ya estaba a bordo de buques ‘fantasma’ y que será descargado en las islas del Caribe.

El Marbella, que transporta crudo confiado a Vitol para su venta, se encuentra actualmente en camino al complejo de almacenamiento de South Riding Point, en las Bahamas.